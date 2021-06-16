Эффект налицо. Как страны с обязательной вакцинацией побороли пандемию

В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг — как минимум 60% сотрудников компаний с такой специализацией должны будут получить прививку. В обществе реакция неоднозначная, но врачи уверены, что только массовая вакцинация спасет страну от пандемии. И практика подтверждает это.

Обязательная вакцинация

В столичном регионе власти обязали часть жителей привиться — постановления подписали мэр Москвы и губернатор Подмосковья. До 15 июля первую дозу вакцины должны получить не менее 60% сотрудников государственных и муниципальных служб и сферы услуг, а второй компонент поставить нужно не позднее 15 августа. За отказ вакцинировать сотрудников организации ждут штрафы. Такое решение властей призвано остановить новые вспышки пандемии и защитить население от лишних жертв.

В число тех, кто должен в обозримом будущем должен записаться на вакцинацию, входят сотрудники сферы торговли, парикмахерских и косметических салонов, спа, соляриев, бассейнов и бань, работники общепита, МФЦ, банков, почты и сферы бытовых услуг, химчисток и прочих. Привиться также обязали сотрудников общественного транспорта и такси, сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и ЖКХ. Нельзя работать без прививки будет и в сфере развлечений — в театрах и кинотеатрах, на культурных, просветительских и выставочных мероприятиях, в развлекательных центрах и лагерях, а также на спортивных и развлекательных мероприятиях.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал решение властей ввести обязательную вакцинацию для части граждан. Он добавил, что московские предприниматели поддерживают такую идею как альтернативу закрытию заведений. Поддерживают решение властей и медики. Врач-эксперт Тимур Пестерев, например, считает, что ввести обязательную вакцинацию стоило уже давно — это помогло бы избежать жертв.

Не сформировав популяционный иммунитет, мы будем хоронить своих бабушек и дедушек, отцов и матерей, которые болеют ковидом. Это вопрос коллективной ответственности и сознательности Тимур Пестерев.

Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов уверен, что обязательную вакцинацию также необходимо распространить и на тех, кто пользуется самолетами и поездами, тех, кто хочет выехать за границу или въехать в Россию.

«Естественно, люди, которое категорически не хотят вакцинироваться, могут этого не делать, но тогда они будут сильно урезаны в своих возможностях», — уверен он.

Помимо вакцинации, считают врачи, механизмов борьбы с пандемией у человека пока нет: лекарства от коронавируса с доказанной эффективностью пока нет нигде в мире.

Статистика подтверждает

Главным доказательством того, что вакцинация действительно работает в борьбе с пандемией, является пример стран, где обязательные прививки уже введены, и процесс идет уже некоторое время.

Например, в Израиле с 15 июня местный Минздрав отменил последнее ковидное ограничение внутри страны — масочный режим. Все предыдущие карантинные меры были отменены еще 1 июня, передает ТАСС.

Пока въезд и выезд по-прежнему жестко регламентируются, но зато привычная жизнь начала восстанавливаться после массовой вакцинации, которая началась в стране еще в декабре 2020 года с использованием вакцины Pfizer. За семь месяцев Израиль смог добиться того, что привито оказалось более 55% всего населения страны и порядка 76% взрослого населения — это почти 5,5 миллиона человек.

Аналогичная ситуация сложилась и в маленьком южноевропейском государстве Сан-Марино. Его население меньше 35 тысяч человек, благодаря этому привить подавляющее большинство оказалось несложно. Последнего пациента с коронавирусом в Сан-Марино выписали еще в середине мая, а профильный госпиталь в республике закрыли.

Поголовно прививали в Сан-Марино российским «Спутником V» — напрямую контракт с Россией о поставках республика заключила еще в феврале, несмотря на то, что Евросоюз не хотел одобрять препарат. Именно он, по мнению врачей, сыграл решающую роль в том, что сегодня в Сан-Марино нет коронавируса. Более того, в стране продолжают вакцинировать — теперь уже туристов, многие едут туда именно для того, чтобы получить заветную «спутниковую» прививку.

Об окончании пандемии коронавируса объявили и власти Словении: там полностью привиты около четверти граждан, передает РИА «Новости». Останавливаться на этом не собираются — кампания по вакцинации продолжается, сохраняются и некоторые ограничения. Однако за последние сутки из двух миллионов населения было зарегистрировано всего 112 новых случаев заражения и две смерти от ковида.

«Вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации», — говорится в официальном аккаунте словенского Минздрава в Twitter.

Самый большой процент привитых на сегодняшний день, по данным портала со статистикой по коронавирусу gogov.ru, на Мальте — более 70% населения. Еще в конце мая там сообщали, что достигли коллективного иммунитета, уже на тот момент полностью привито было более 40% населения страны. Для вакцинированных граждан на Мальте отменили масочный режим.

Хорошего уровня вакцинации достигла и Венгрия — там прививают «Спутником V», российские ученые уже отметили успешность прививочной кампании. Более того, Венгрия оказалась единственной страной Евро-2020, где матчи пройдут с открытыми для болельщиков трибунами, передает «Российская газета».