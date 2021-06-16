Московские предприятия начнут штрафовать за отказ вакцинировать сотрудников

В Москве введут штрафы для предприятий за отказ вакцинировать сотрудников от коронавируса. Размер составит от 50 тысяч до миллиона рублей. Об этом рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного КоАП», — передало РИА «Новости» его слова.

В результате для ИП штраф может составить 30–50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч. За повторное нарушение или причинение вреда здоровью сотрудников должностное лицо могут оштрафовать на 300–500 тысяч рублей, юрлицо или ИП— на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей. Либо будут приостанавливать работу на срок до 90 суток.

При этом Данчиков подчеркнул, что инспекторы будут внимательно относиться к каждому случаю, потому что всегда возможны технические ошибки при передаче данных. Например, в ходе административного расследования может выясниться, что все требования были соблюдены. Тогда штрафа не будет.

Сегодня в столице решили ввести обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, уточнил «Царьград». Решение было принято на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом. Помимо этого, главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих жителей.