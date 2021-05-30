Израиль запретил выезд в Россию из-за коронавируса

Власти Израиля внесли Россию и Аргентину в список стран с максимальным риском заражения коронавирусом. Жителям страны запретили выезд в обозначенные государства с 31 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского Минздрава.

«Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В Минздраве напомнили, что ранее в этот список внесли Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию. Решения о поездках израильтян в эти страны принимает специальная комиссия.

«Это распоряжение действует до 13 июня 2021 года и будет продлеваться по мере необходимости в зависимости от уровня заболеваемости ковидом в различных странах», — добавили в министерстве.

За все время пандемии в Израиле выявили почти 840 тысяч случаев COVID-19. От болезни умерли 6408 человек.