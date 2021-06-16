Подмосковье объявило обязательную вакцинацию для отдельных категорий

В Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей. Речь идет о работниках торговли, салонов красоты, кафе и ресторанов. Документ появился на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Также это касается тех, кто работает в общественном транспорте, в том числе и в такси, в ЖКХ, многофункциональных центрах, театрах, кинотеатрах, детских комнатах, лагерях, фитнес-клубах, бассейнах. Кроме того, обеспечить обязательную вакцинацию должны и тем, чья работа связана с рекламными мероприятиями. Документ не распространяется на людей, кому прививка противопоказана.

«В срок до 15 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной. В срок до 15 августа — вторым компонентом вакцины от коронавируса», — говорится в постановлении главного санитарного врача по Московской области Ольги Микаиловой.

По словам Микаиловой, на протяжении последних четырех недель наблюдается рост числа новых случаев ковида. Часто заражаются те, кто ходит в общественные места.

Правительство должно проконтролировать исполнение постановления организациями, предприятиями и ИП. А также активно проинформировать жителей о преимуществах вакцины.