Роспотребнадзор Москвы обязал вакцинировать 60% работающих

Глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева постановила обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса среди сотрудников театров, кинотеатров, концертных залов. Об этом сообщил оперштаб Москвы.

«Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. За последние сутки умерло больше 70 человек. В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный санитарный врач по Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг», — сообщили в оперштабе.

Андреева уточнила, что ситуация с распространением коронавируса в Москве оценивается как неблагополучная. Всего в столице должно быть вакцинировано 60% работающего населения.

Она добавила, что в Москве стали чаще заражаться в общественном транспорте, в торговых центрах и барах. За последние сутки в России выявлено 13 397 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них 5782 — в Москве.

Собянин подписал указ, согласно которому организации и индивидуальные предприниматели Москвы должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников.