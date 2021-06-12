Антиковидные ограничения в Москве снова ударят по бизнесу. Барам и ресторанам не избежать потерь

В Москве ввели нерабочие дни с 15 по 19 июня и новые ограничения с 13 по 20 июня. Перестанут работать зоопарки, фуд-корты и другие объекты развлечений. А бары с ресторанами смогут работать с 23:00 до 06:00 только навынос. Для бизнеса эта мера стала неожиданной, но рестораторы надеются пережить ограничения.

Власти Москвы объявили в столице нерабочими дни с 15 по 19 июня. Выходные теперь продлятся с 12 по 20 июня. Они коснутся всех организаций, кроме тех, чья работа не может быть ограничена. Зарплата сотрудников должна быть сохранена.

Сергей Собянин отметил, что эта мера нужна для приостановки роста заболеваемости. Количество новых случаев в Москве достигло пиковых значений прошлого года. Справиться с ростом заражений можно будет, если жители проявят осторожность. Мэр Москвы также призвал жителей вакцинироваться.

Отдельно мэр призвал пожилых людей самоизолироваться, воздержаться от поездок и побыть дома или на даче, сообщил ТАСС.

Новые ограничения

С 13 июня работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% работников и всех тех, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания. Исключения составляют привитые от коронавируса.

Также с 13 по 20 июня перестанут работать зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты. Работа баров и кафе также ограничена: с 23:00 до 6:00 они должны быть закрыты, но выдача заказов и доставка разрешены.

В парках и на природных территориях закроют аттракционы, детские и спортивные площадки, беседки, пункты проката и другие объекты отдыха и развлечений. Москвичи смогут только гулять по паркам.

Работать в длинные выходные будут пункты вакцинации.

Реакция бизнеса

Рестораторы уже успели запросить у столичных властей компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты. По словам общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова, ресторан тратит в среднем 100 тысяч рублей в месяц на маски и перчатки. При этом рестораторы с пониманием относятся к новым мерам.

Но уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов уверен, что от новых ограничительных мер рестораны понесут убытки. Он заявил, что для общепита в столице неминуемы потери. Он указал, что если ограничительные меры продлят, то властям придется либо готовить «спасательный круг», либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации.

В беседе с «360» омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов рассказал, что никто не ожидал новых ограничительных мер и для бизнеса это будет очень болезненно. Однако, по его словам, бизнес доверяет городу, потому что столица всегда принимала адекватные решения, вовремя вводила ограничения и так же вовремя снимала.

«Мы доверяем городу. До этого принимались адекватные меры и вовремя отменялись. Мы надеемся, что это будет ненадолго и мы справимся с ситуацией», — подчеркнул Миронов.

Полное же закрытие общепита приведет, по его мнению, к уничтожению всей сферы.

Если закроется часть, то мы хотя бы сможем друг другу помочь перевести сотрудников из закрытых заведений в открытые, чтобы они могли поработать в другом месте. Мы сможем как-то перекинуть продукты, которые могут испортиться Сергей Миронов.

А вот ресторатор и владелец сразу нескольких московских баров Дмитрий Соколов настроен менее оптимистично. Он не верит, что рестораны и бары могут быть рассадником инфекции. По его словам, сейчас ограничили самый прибыльный режим работы баров — с 23:00 до 6:00.

«Все [бары] тогда будут работать навынос — и представьте, что будет на улице в пятницу и субботу», — добавил Соколов.