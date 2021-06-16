«На больничной койке мнение скептиков меняется». Воробьев объяснил обязательную вакцинацию для отдельных категорий

Главный санитарный врач Московской области подписал постановление об обязательной вакцинации сотрудников, которые работают в сфере услуг. Это решение приняли, чтобы сдержать уровень распространения коронавирусной инфекции, — за последние дни число заболевших приблизилось к пиковым значениям второй волны.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Всех снова беспокоит ситуация с коронавирусом. Несколько месяцев мы жили почти нормальной жизнью, но теперь число заболевших резко растет, а на больничных койках оказывается все больше людей. Опять приходится разворачивать госпитали и переводить наш здрав на усиленный режим. А число вызовов скорой уже превысило пиковые показатели прошлого года», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что в последнее время все чаще заражаются молодые и активные люди — от 20 до 50 лет.

«Это те пациенты, которые считали себя неуязвимыми и нашли причину не прививаться, а теперь наши врачи кладут их на кислород. На больничной койке мнение скептиков меняется — и про маски, и про прививки. Вот только, к сожалению, иногда бывает слишком поздно, люди уходят. И у многих уже есть такие примеры личных трагедий», — сказал он.

Андрей Воробьев подчеркнул, что новых ограничений не хочет никто. Чтобы предотвратить их появление, нужно вакцинироваться и формировать коллективный иммунитет. Только когда 60% взрослого населения сделают прививки от коронавируса и сформируют антитела, получится защитить тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.

«Прививка — дело добровольное, и каждый решает сам. Но если ты не привит и работаешь на предприятии, где есть постоянный контакт с людьми, ты рискуешь сам и рискуешь заразить других. Цена такого риска, как мы видим, слишком высока — и маски тут не помогут. Поэтому главный санитарный врач Московской области подписал сегодня постановление об обязательной вакцинации сотрудников, которые работают в сфере услуг», — заявил глава региона.

Что это значит? Во-первых, руководителям таких предприятий нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. В этом обязательно поможет наш здрав и, если предприятие большое, организует выезд мобильного пункта Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что перечень организаций, сотрудники которых должны вакцинироваться, большой — в него попали не только магазины, рестораны, салоны красоты, но и банки, органы власти и общественный транспорт. Их объединяет один важный критерий — личный контакт с клиентами.

«Во-вторых, до 15 июля нужно подать сведения о вакцинации сотрудников на региональный портал госуслуг», — отметил он.