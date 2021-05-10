Сан-Марино стала первой европейской страной, которая начала снимать карантинные ограничения после применения российской вакцины «Спутник V». Начиная с 4 мая в стране не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде отметили, что Сан-Марино стала первой страной Европы, которая смогла нормализовать эпидемическую ситуацию.

«Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений. Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», — заявили в РФПИ.

В качестве примера в фонде привели данные на начало апреля, когда в стране каждую неделю регистрировали по 250 случаев заражения коронавирусом. Начиная с 4 мая не было ни одного нового пациента.

После таких данных власти приняли решение закрыть госпиталь для больных c COVID-19, начали снимать ограничения, а жители начали возвращаться к нормальной жизни.

По данным РФПИ, первую дозу вакцины от коронавируса в Сан-Марино получило 74% населения старше 16 лет. 90% всех вакцинаций обеспечено благодаря препарату «Спутник V».

В ведомстве отметили, что готовы привезти в страну дополнительные партии препарата для организации вакцинного туризма.

Сан-Марино не входит в Евросоюз, поэтому дожидаться решения регулятора для использования «Спутника V» стране не требовалось. Для регистрации вакцины власти учитывали информацию из научного журнала The Lancet, а также положительное мнение руководства института Lazzaro Spallanzani.

«Основой успеха Сан-Марино в защите населения от коронавирусной инфекции стало отсутствие политической мотивированности и предвзятости, в том числе при выборе в пользу российской вакцины „Спутник V“», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Поствакционные исследования доказали, что это самая безопасная и эффективная вакцина против действующего возбудителя. На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 64 странах мира с населением более 3,2 миллиарда жителей.