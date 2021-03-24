У Manizha хотят отобрать российский флаг. Негатив вокруг певицы объяснили дремучестью зрителя

Критика по отношению к Manizha с каждым днем только нарастает. На нее уже нажаловались в Следственный комитет, а теперь требуют запретить выступать под российским флагом. Музыкальные критики уверены, что негатив в адрес Manizha — это проявление дремучести людей.

Депутат Госдумы Елена Драпеко потребовала запретить Manizha выступать с российским флагом на Евровидении. По мнению парламентария, песня «Русская женщина» не пришлась по вкусу зрителям и не тронула их.

Драпенко напомнила про ситуацию с олимпийскими спортсменами, которые обязаны выступать без флага России, а «эти, неизвестно что поющие, будут выступать под флагом».

Сам же конкурс, по словам Драпеко, «политизированный и ЛГБТированный», а отправить на него нужно было группу Little Big.

С чего началась критика

Манижа Сангин победила в отборе, который проходил в эфире Первого канала 8 марта. Кроме Сангин, претендентами были Therr Maitz и «2Маши».

Песня вызвала неоднозначную реакцию как у пользователей соцсетей, так и у общественности и коллег по музыкальному цеху.

Российский певец Юрий Лоза остался недоволен выбором Manizha для участия в конкурсе от России. По его мнению, за последние 10 лет Россия не отправляла на Евровидение ни одного артиста, который был бы интересен. Композитор также упомянул, что песни Manizha и Little Big не стали народными хитами, чего не сказать о его шлягере «Плот».

Песне «Русская женщина» досталось и от депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентария результаты зрительского голосования огорчили, он посчитал, что Россия не сможет одержать победу с таким исполнителем. По его мнению, те же Little Big понятны конкурсу, хотя и не отражали того, что они русская группа. В пример депутат поставил «Бурановских бабушек», которые и выступили красиво, и национальный колорит показали.

Член экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Павел Рудченко посчитал, что песня Манижи Сангин довольно слабая и мощных вокальных данных певица не продемонстрировала. Мелодия и текст, по его мнению, не запоминаются.

На конкурсную песню даже подали жалобу в Следственный комитет и потребовали заблокировать ролик выступления. По мнению комиссии «Ветеранских властей», номер певицы унижает образ русских женщин и продвигает русофобию. Сам же текст песни один из членов комиссии назвал «безобразными стихами».

Но были и те, кто заступился за певицу. Среди них продюсер Иосиф Пригожин. Он выразил мнение о том, что жалоба «Ветеранских властей» абсурдна, а обращение в Следственный комитет уже перебор. Продюсер напомнил, что именно зрители проголосовали за номер. Если же СК возбудит дело, то в таком случае «государство само на себя подает в суд».

Певец Дима Билан также встал на сторону Manizha. В своем видео в Instagram он сказал, что в исполнительнице «есть огонь», а то, что песня будет звучать на русском языке, «крайне важно для нас». Победитель Евровидения также напомнил, что у Манижи Сангин высокий уровень профессионализма.

Ажиотаж вокруг «Русской женщины»

Про песню Manizha не слышал сейчас разве что ленивый, и это неудивительно, ведь почти каждый день в сторону певицы обрушивается порция ненависти. Музыкальный критик Илья Легостаев объяснил «360», что весь негатив вокруг песни связан с плохим воспитанием и глупостью некоторых критиков.

Они имеют трибуну, а СМИ их цитируют ради громких фраз в заголовках Илья Легостаев.

Журналист также отметил, что, несмотря на обилие языков, религий и культур на территории России, люди все равно проявляют свою дремучесть. Критик заявил, что во время конкурсного отбора на Первом канале у Manizha было самое яркое выступление, что и помогло ей набрать голоса телезрителей.

Продюсер и радиоведущий Борис Барабанов также отметил, что Манижу Сангин могли выбрать по принципу яркости, но песня, по его мнению, неудачная.

«Песня, которую она исполняла, не имеет никаких шансов попасть в пятерку победителей», — добавил музыкальный обозреватель.

Евровидение покажет

До этого у 29-летней Manizha была достаточно долгая музыкальная карьера. Она начала петь в школьные годы и участвовала в песенных конкурсах. Певица выступала еще в нулевые под псевдонимом, а волна популярности к ней пришла после публикаций каверов на песни в Instаgrаm.

Евровидение, по мнению Ильи Легостаева, станет возможностью посмотреть, как она выглядит на большой сцене, проявить себя и завести полезные контакты.

Иной точки зрения придерживается Борис Барабанов. Он считает, что Евровидение будет не самой лучшей страницей в биографии певицы как с точки зрения качества песни, так и шума вокруг нее.