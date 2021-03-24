Пригожин заступился за выступавших в Крыму артистов и за Manizha

Российский продюсер Иосиф Пригожин заступился за российских артистов, на которых завели дело на Украине после концерта в Крыму. Он также встал на сторону участницы от России Manizha, которую общественники призывают привлечь к уголовной ответственности за песню «Русская женщина».

Украинские власти возбудили дело против Валерии, Пелагеи, Олега Газманова, Александра Буйнова, Димы Билана, Григорий Лепс, выступивших 15 мая 2018 года на концерте в честь открытия Крымского моста. Всего в списке 23 известных имени. Продюсер Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» заявил, что не понимает, почему о концерте вспомнили спустя три года.

«Вопрос в том, что делают эти слабые люди (украинские власти — прим. ред.). Они сводят счеты с теми, с кем когда-то стояли на одной сцене, кого объявляли со сцены. Например, в YouTube сохранилось видео, где Зеленский объявляет Валерию на майдане. Он еще вчера был в этом лагере. Мы тешили себя надеждами что он, учитывая чувство юмора, культуру, сможет как-то переломить эту ситуацию. Он осуждал Порошенко, Януковича, а сейчас встал на их рельсы. Тогда в чем был смысл менять президентов?» — сказал Пригожин.

Украинские власти обвиняют артистов в нарушении границ. Он не понимает причин таких заявлений при условии, что Крым находится в составе России и жители имеют российские паспорта.

«Если они (украинские власти — прим. ред.) хотят выяснять отношения, они должны выяснять их на своем уровне, уровне международных судов. А они крайними делают артистов, которые просто дают концерты, никого никуда не призывают», — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что для артистов выступления — это заработок.

Пригожин не остался в стороне и в ситуации с Manizha. Он считает, что жалоба общественников абсурдна, а обращение в Следственный комитет — перебор.

«Артистка здесь при чем? Она пришла с песней, ее взяли, показали песню всему миру. Что получается? Артистка тут при чем? Мы же должны логически рассуждать. Логически рассуждая, нужно понимать, что она ни при чем», — сказал Пригожин «Общественной службе новостей».

Продюсер напомнил, что песню выбрали сами зрители, голосование было официальным. По мнению Пригожина, если СКР возбудит дело, то произойдет ситуация, когда «государство само на себя подает в суд».