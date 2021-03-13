Билан объяснил, почему Manizha оценят на Евровидении

Певец Дима Билан заявил, что исполнительницу Manizha, которая едет на Евровидение в этом году, оценят по достоинству. Он выложил в своем Instagram видео, в котором аргументировал свою позицию.

Многие раскритиковали выбор участницы от России в этом году, но Билан с этим не согласен.

«В ней есть огонь», — считает певец. Также он пожелал Manizha удачи на конкурсе. Билан отметил тот факт, что она выбрала для исполнения песню на русском языке.

«Это крайне важно для нас — спеть на русском языке, показать свою самодостаточность», — заявил он.

Также Билан отметил высокий уровень профессионализма исполнительницы — ее вокал и музыкальное оформление песни. Певец пристыдил тех, кто негативно высказался о национальности Manizhа, и призвал не портить «добропорядочные отношения внутри нашей многонациональной страны».

Также девушку поддержала ведущая Ксения Собчак. Она рассказала, что приглашала ее спеть на открытии журнала L'officiel шесть лет назад. По словам Собчак, она еще тогда разглядела талант в начинающей певице и теперь негодует по поводу множества гневных комментариев в ее адрес. Об этом сообщило ИА Nation News.