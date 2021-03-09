«Пес ее знает, что это такое»: Милонов не оценил выдвижение Manizha на Евровидение

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов с критикой отреагировал на победу певицы Manizha в зрительском голосовании за участие в песенном конкурсе Евровидение, написала «Общественная служба новостей».

Голосование прошло в рамках особой программы на Первом канале. Девушка выступит с песней Russian Woman.

Милонов отметил, что расстроен результатами голосования. По его мнению, с таким участником Россия не победит. Он подчеркнул, что Россию должны представлять исполнители с заводным характером. Как предположил парламентарий, «кто-то продвигает певицу вперед».

«Даже Little Big чуть более понятен Евровидению. Но они не отражают то, что это русская группа. Они могли бы выступать, скажем, от Румынии. Мне нравилось, когда выступали „Бурановские бабушки“. То есть то, что и красиво, и имеет национальный колорит. А какая-то Манижа — пес ее знает, что это такое», — заявил Милонов.

Ранее художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева выразила мнение о певице Manizha.