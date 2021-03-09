Лоза раскритиковал выбор певицы Manizha на «Евровидение-2021»

Российский певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал выбор Manizha (Манижа Сангин) в качестве участника от России на «Евровидение — 2021». Он заявил, что за последние 10 лет от нашей страны выступали никому не интересные артисты.

«Когда они представляли Россию? Они представляют сами себя! Когда и кто из них представлял Россию? Не было такого никогда. Все представляют какую-то свою структуру собственную. Не было ни одной нотки российской сыграно. Все американское, шведское, английское, нашего ничего нет!» — рассказал он в беседе с РЕН ТВ.

Композитор также заявил, что в России творчество Манижи Сангин никому неинтересно. По его мнению, это касается почти всех участников от России на конкурсе за последние лет 10.

Юрий Лоза также добавил, что россияне подвыпив поют его хит «Плот». А песни Манижи и группы Little Big, представленные для «Евровидения», народными хитами не стали.

Отбор музыканта, который представит страну на Евровидении-2021, прошел 8 марта. Претендентами были группы Therr Maitz и «2Маши», а также певица Manizha. Зрители выбрали последнюю. Manizha поедет на конкурс с песней «Русская женщина», которую исполнит на русском языке.