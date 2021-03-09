Критик заявил, что песня Manizha «не дотягивает» до выступления Little Big

Музыкальный критик, член экспертного Совета по культуре Молодежного парламента при Государственной думе Павел Рудченко заявил, что песня, которую на конкурсном отборе для Евровидения исполнила Manizha, проигрывает прошлогоднему выступлению группы Little Big, сообщил канал «Звезда».

«Номер показался невыигрышным. Слабовато с постановкой, с аранжировкой, также подачи не хватало. Если рассматривать вариант прошлогоднего Little Big, то они были лидерами, а здесь явно не дотягивает», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что Manizha является сильным исполнителем с хорошим вокалом. Но, как считает Рудченко, ее песня получилась слабой. Критик отметил, что в аранжировке композиции собраны вместе скандинавские ритмы и звучание таджикских и казахских инструментов. При этом сама песня рассказывает про русскую женщину.

По мнению эксперта, выступление выглядит разрозненным. Он заметил в нем много неуместной аутентичности. Рудченко думает, что эта песня вряд ли войдет в десятку.

По результатам зрительского голосования из трех претендентов, желающих представить нашу страну на Евровидении, победила певица Manizha с песней Russian Woman. Она поедет в Роттердам в мае нынешнего года.