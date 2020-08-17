Дегтярев уволил министра здравоохранения. Это начало кадровых изменений в Хабаровском крае?

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу краевого Минздрава. По мнению политологов, в ближайшее время возможны и другие кадровые перестановки. Не исключено, что врио хабаровского губернатора полностью сменит команду Сергея Фургала за два-три месяца.

17 августа Михаил Дегтярев уволил министра здравоохранения региона Александра Витько. Почти 90% жалоб жителей края касаются неудовлетворительного уровня здравоохранения и, в частности, работы поликлиник. Новым главой ведомства назначен зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, которому придется совмещать новые обязанности с уже имеющимися.

После назначения Михаила Дегтярева своих постов лишились руководитель аппарата Владимир Хлапов, советник губернатора Захар Синяговский и первый замглавы правительства по экономическим вопросам Юрий Золочевский. Позднее врио губернатора уволил заместителя по социальным вопросам. Его место занял новый министр здравоохранения Евгений Никонов.

Затем Дегтярев пообещал ввести жесткие порядки для хабаровских чиновников. А после посещения проблемных строительных объектов анонсировал кадровые изменения в руководстве отрасли.

Смена свиты

Витько руководил Минздравом около 17 лет. Отставка его, пояснил «360» доктор политологических наук, профессор Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин назревала давно. Как врач он отличный, но как управленец — не лучший глава ведомства.

«Если приходит король, он должен свиту поменять. Иначе она утянет его на дно. Надо все радикально менять. Есть талантливая молодежь, кадровые конкурсы проводили. Причем очень много молодых специалистов, которые могли бы себя проявить, просто уехали. Потому что этот закостеневший чиновничий аппарат никого просто так не впустит», — подчеркнул политолог.

В ближайшее время возможны и другие кадровые перестановки. Поскольку все управленческие звенья региона слабые, считает Ярулин. А единственное эффективно работающее краевое ведомство — это Минфин.

Большинство министров — бывшие главы администраций, которых в свое время «пристроили» на хорошие места. Вероятнее всего, некоторые имена озвучат в 20-х числа августа, когда Дегтярев доложит Путину об обстановке и региона и предложит варианты его развития.

Всеобщая отставка

В ближайшие два-три месяца Дегтярев сменит всех представителей кабинета Сергея Фургала, несмотря на то, что раньше заявлял, что увольнять их не будет, уверена политолог Наталия Елисеева. Правильно это или нет, покажет время.

«Пока по поводу эффективности мало что можно сказать. Кроме громких заявлений или вот таких отставок, ничего как такового не происходит. Возможно, это тактические действия, которые приведут к полному обновлению чиновников, которые под управлением Дегтярева будут консолидированно работать над улучшением уровня жизни в регионе», — сказала Елисеева.

С другой стороны, смена министров может стать простой кадровой зачисткой старой команды, которая ни к чему не приведет. И тогда в плане управленческих ресурсов временный глава останется «у разбитого корыта». По мнению Елисеевой, временный глава начнет с тех, кого в меньшей мере поддерживают бизнес-структуры и местные элиты. То есть с наименее проблемных в плане недовольства общественности чиновников.

«Сейчас любые изменения будут восприниматься в штыки, потому что эмоции еще не остыли. Действия Дегтярева, даже если они направлены на улучшение жизни в регионе, априори ставятся под сомнение. К нему относятся подозрительно, жители до сих пор не потеплели, отношение не изменилось», — подытожила политолог.

Держать удар

Президент отправил Дегтярева в регион в качестве ревизора — на месте оценить ситуацию в крае. Для временного главы это уникальный шанс показать себя человеком, на которого глава государства может положиться в стремлении навести порядок в крае.

«По всем рейтингам, по всем экономическим показателям субъекты Дальневосточного федерального округа падают все ниже. Хотя есть и программы развития, и федеральный центр дает деньги. Просто получается, что те, кто находится сейчас при исполнении, просто не умеют зачастую этими деньгами пользоваться», — уточнил Ярулин.

Не исключено, что с начала кадровых перестановок жители региона постепенно изменят мнение о Дегтяреве. Население может оценить, что до него никто не занимался управленческой проблемой, а временный глава приступил к ее решению.

«Дегтярев держит удар, и люди это видят. И чем дольше, тем больше люди начнут его за это уважать. Что он не пресмыкается, не просит его полюбить, а продолжает вести свою политику. То есть человек достаточно сильный. Да, наверное, ему непросто, но это тот человек, который будет решать задачу, которая перед ним поставлена», — заключил Ярулин.