Дегтярев посулил ввести жесткие порядки для чиновников Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что госуправление региона было фактически демонтировано его предшественниками. И речь идет не только об арестованном по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей экс-главе края Сергее Фургале.

Об этом Дегтярев рассказал в интервью газете «Известия». По его словам, на момент его назначения в краевом правительстве не хватало половины министров. Исполняющие обязанности начали слать из Москвы заявления об увольнении.

«А я вообще практически никого не уволил. Одного чиновника только, волевым решением: зама по социальным вопросам», — сказал Дегтярев. Он подчеркнул, что социальная защита людей в регионе настроена плохо. Она «недоброжелательная, черствая и неотзывчивая».

«Остальные все сами разбежались. И будут еще бежать, потому что они не готовы, как я, 24 на семь работать», — добавил врио губернатора края. Он также посулил ввести на десятом этаже в здании правительства Хабаровского края, где находится его офис и кабинеты первого заместителя и аппарат, «жесткие порядки». Дегтярев пообещал уничтожить существовавшую вакханалию, которая повергла его в шок.

«Все ходят, делают что хотят, документы или не визируют, или визируют, когда вздумается. Общаются с внешним миром, вместо того чтобы заниматься проблемами народа», — рассказал Михаил Дегтярев.

Накануне он заявил, что приостанавливает приватизацию краевого имущества. Дегтярев также утвердил дополнительные выплаты медикам и социальным работникам, обслуживающим коронавирусных больных, и открыл в Хабаровском крае торговые центры.