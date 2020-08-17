Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил министра здравоохранения региона Александра Витько после проверки в одной из поликлиник. По сообщению правительства края, около 90% всех жалоб местных жителей касаются здравоохранения.

«Услышал и увидел много нового. Во-первых, термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, это уменьшит очереди и снизит риски распространения COVID-19», — приводит сайт правительства Хабаровского края слова Дегтярева.

Руководитель региона подчеркнул, что с людей требуют бессмысленные справки, они вынуждены много времени проводить поликлинике. Охранники неуважительно относятся к пожилым людям.

Вместо Витько на пост министра здравоохранения Хабаровского края Дегтярев назначил заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова. Он будет совмещать свои прежние и новые обязанности. Дегтярев подчеркнул, что система здравоохранения должна быть более дружелюбной, а чиновникам следует идти навстречу людям, а не создавать дополнительные барьеры,