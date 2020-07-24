Плохое время для перемен. Перестановки в Хабаровском крае посчитали поспешными

Временный глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сделал первые кадровые замены. Свои места покинули два зампреда правительства и советник губернатора. По просьбе «360» политологи рассказали, насколько верными стали перестановки в такое неспокойное для региона время.

Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве Хабаровского края. Свой пост покинул первый заместитель председателя правительства, руководитель аппарата Владимир Хлапов. Его место займет коллега Дегтярева по Госдуме Александр Никитин. Ушел и советник губернатора Захар Синяговский. В ближайшее время, уточнил временный губернатор во время очередного Instagram-эфира, он подпишет заявление на увольнение первого заместителя председателя правительства по экономическим вопросам Юрия Золочевского.

Экс-губернатора края Сергея Фургала отправили в отставку после ареста по подозрению в организации убийств и покушении на бизнесменов. По словам председателя СК Александра Бастрыкина, следователи собрали серьезные доказательства причастности Фургала к преступлениям.

Осторожный минимум

Пока Дегтярев сделал минимальные перестановки, пояснил «360» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Заменил руководителя аппарата — самого близкого к губернатору человека. Сейчас время для больших замен не вполне удачное из-за холодного приема в Хабаровске.

«Что касается Золочевского, непонятно, то ли Дегтярев его уволил, то ли он сам решил уйти. Это пока непонятно, равно как непонятно, кем его Дегтярев заменит. Если свой руководитель аппарата у него есть, есть ли кандидат на должность первого зама — пока большой вопрос», — добавил Макаркин.

22 июля временный губернатор сообщил, что планирует работать с командой своего предшественника. Но в любом случае, уверен политолог, в правительстве края будут и дальше происходить изменения, но это будет зависеть от того, сумеет ли новый глава выстроить отношения с местными жителями и сможет ли усилить свои позиции в регионе.

«Если Дегтярев сейчас утвердится, то могут заменить достаточно многих. Потому что глава региона, который приходит, обычно проводит свою кадровую политику. Но это будет зависеть от того, какие у него будут позиции в регионе. Люди, которые будут приходить [в его команду], будут исходить из того, какие позиции у действующего губернатора, какой авторитет среди населения», — заключил политолог.

Со своим уставом

Политтехнолог Наталия Елисеева напомнила, что Дегтярев не планировал менять старую команду. Он был назначен временно исполняющим обязанности, то есть его присутствие не предполагало кадровых перестановок. Даже если причины для смены были, с этим стоило бы немного подождать. Время выбрано неудачно.

«В данном случае перестановка кадров может быть расценена как наведение своих порядков. Что может усугубить и так противоречивую ситуацию в регионе. То есть, опять же, вместо того чтобы как-то налаживать ситуацию, утихомирить, мы наблюдаем посредством кадровых перестановок очередной повод для недовольства людей», — пояснила Елисеева «360».

Для начала стоило выстроить позитивный имидж, наладить живой канал взаимодействия с жителями. А если люди видят губернатора в интернете, в салоне машины бизнес-класса с наушником в ухе, коммуникации на пользу не идет.

«А в регионе есть запрос на коммуникацию, на простоту. В сравнении с бывшим губернатором Сергеем Фургалом Дегтярев в плане позиционирования проигрывает. Потому что Фургал в этом плане был попроще», — отметила она.

В целом смена двух заместителей и советника довольно предсказуема. Регион проблемный, есть сложности с инвестициями, развитием края. В принципе, кадровое обновление требовалось. Уволив тех, кто курировал эти вопросы, Дегтярев начал пытаться исправить ситуацию.

«Скорее всего, будет сменена большая часть команды. Новый управленец подбирает людей под себя, под свой стиль управления и те вопросы, которые стоят перед ним и регионом. С учетом [установки] рубить с плеча с самого начала, думаю, на следующей неделе мы увидим ряд замен», — сказала Елисеева.