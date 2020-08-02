Дегтярев пообещал смену кадров в строительном комплексе Хабаровского края. Видео

После посещения нескольких проблемных объектов, строящихся в регионе, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сильно расстроен, и пообещал провести кадровые изменения в руководстве строительного комплекса края.

В Николаевском районе с рабочей поездкой Дегтярев впервые побывал 2 августа. Он посетил несколько проблемных строек. В частности, осмотрел предназначенную для сирот и погорельцев недостроенную пятиэтажку на улице Орлова. Ее строительство было приостановлено из-за несоответствия нормам высоты потолков.

Из-за ошибок проектирования было перенесено на 2021 год окончание строительства корпуса центральной районной больницы, на которую было выделено 1,4 миллиарда рублей федеральных средств. Подрядчик попросил дополнительное финансирование, так как при проектировании не были учтены затраты на вынос сетей и сейсмоизоляцию.

Источник видео: Instagram

«То, что я увидел за последние десять дней в разных уголках края по стройкам, сильно расстраивает. Судя по всему, это системная проблема. Поэтому будут кадровые изменения в руководстве строительным комплексом края. Ну, а всех крупных подрядчиков я на следующей неделе приглашаю к себе на откровенный разговор. Будем разбираться и наводить порядок», — заявил Дегтярев на видео, опубликованном в его Instagram.

Во время поездки врио губернатора встретился с местными депутатами и главами поселений. Он также посетил спорткомплекс «Орлан», краеведческий музей и предложил снять часть коронавирусных ограничений, чтобы люди могли заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что 20 августа может состояться встреча президента России Владимира Путина с Михаилом Дегтяревым, который должен рассказать главе государства о планах по развитию Хабаровского края.