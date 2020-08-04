Дегтярев назначил своим заместителем чиновника из Москвы

«На краевом штабе по коронавирусу представил сегодня Евгения Леонидовича Никонова. Он займет должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. В ближайшее время я подпишу соответствующее распоряжение», — написал Дегтярев.

Глава региона напомнил, что Никонов родом из Хабаровска. Он окончил Дальневосточный государственный медицинский университет, какое-то время работал в системе здравоохранения края, а потом переехал в Москву.

«Возвращаем ценного специалиста в родную гавань!» — подытожил Дегтярев.

Ранее врио губернатора Хабаровского края сообщил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах августа и доложить ему об остановке в регионе. Российский лидер сам решит, будет ли это дистанционная встреча, или Дегтярев полетит в Москву.