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    04 августа 2020, 08:46

    Дегтярев назначил своим заместителем чиновника из Москвы

    Андрей Иванов

    Новым заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам стал Евгений Никонов из департамента здравоохранения Москвы. Об этом рассказал врио губернатора региона Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.
    Дегтярев назначил своим заместителем чиновника из Москвы

    «На краевом штабе по коронавирусу представил сегодня Евгения Леонидовича Никонова. Он займет должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. В ближайшее время я подпишу соответствующее распоряжение», — написал Дегтярев.

    Глава региона напомнил, что Никонов родом из Хабаровска. Он окончил Дальневосточный государственный медицинский университет, какое-то время работал в системе здравоохранения края, а потом переехал в Москву.

    «Возвращаем ценного специалиста в родную гавань!» — подытожил Дегтярев.

    Ранее врио губернатора Хабаровского края сообщил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах августа и доложить ему об остановке в регионе. Российский лидер сам решит, будет ли это дистанционная встреча, или Дегтярев полетит в Москву.

    Новости SMI.FM