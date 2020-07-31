Дегтярев расскажет Путину о планах по развитию Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев собрался встретиться с Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о состоянии дел в регионе. Это случиться в 20-х числах августа.

«С Владимиром Владимировичем договорились, через месяц буду записываться к нему на прием, чтобы доложить об обстановке в крае, подвести некоторые промежуточные итоги после аудита состояния дел. Выскажу свои предложения по развитию Хабаровского края», — сказал Дегтярев, передает РИА «Новости».

Поедет ли врио губернатора для этого в Москву или встреча пройдет дистанционно — решит президент.

Среди проблем Хабаровского края Дегтярев отметил сроки строительства дамбы на правом берегу реки Силинки в Комсомольске-на-Амуре. Барьер защищает город от паводков.

Также Дегтярев хочет обсудить ужесточение контроля за расходованием трансфертов из федерального бюджета. Еще один вопрос, о котором врио губернатора хочет поговорить с президентом, касается присвоения почетного звания «Города трудовой области» Комсомольску-на-Амуре», передает газета «Известия».