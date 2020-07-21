Хабаровск плохо встретил Дегтярева. Первый день временного губернатора осложнили угрозы и раскол партии

После отставки Сергея Фургала временным губернатором Хабаровского края стал депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Новый глава региона прилетел в регион 21 июля и встретился с членами правительства. Назначение Дегтярева сопровождалось плохим приемом от жителей и расколом партии. Но он пообещал работать днем и ночью.

Пост главы Хабаровского края освободился после отставки Сергея Фургала. Он возглавлял регион почти два года, но 9 июля его задержали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. Решение об отставке Фургала 20 июля принял президент Владимир Путин. В тот же день он предложил вступить в должность врио губернатора депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.

«Есть для вас работа. Очень ответственная работа, очень важная. Очень нужная стране, имею в виду регион, который хочу предложить вам возглавить, — Хабаровский край», — сказал Путин депутату.

Президент отметил, что работа потребует полной отдачи сил и демонстрации всех навыков, способностей и талантов. Кроме того, глава региона должен трудиться в интересах людей. Дегтярев поблагодарил лидера страны за доверие и заверил, что готов приступить к новым обязанностям.

«Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — подчеркнул депутат.

Холодный прием

Свои слова Дегтярев подтвердил действиями и уже рано утром 21 июля был в Хабаровском крае. Правда, его прилет пытались сорвать. Самолет Дегтярева приземлился в Хабаровске в 11:42 (04:42 мск). За несколько часов до этого сотрудников аэропорта предупредили о якобы заложенной бомбе.

«Поступил звонок от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в здании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Пассажиров и персонал эвакуировали. Все проверили, ничего опасного не нашли», — отметил представитель аэропорта.

Совсем скоро воздушная гавань вернулась к обычному графику работы. Задержали только несколько рейсов по местным маршрутам и вылетавшие в Москву самолеты. Помешать приезду нового врио губернатора не получилось.

Прием местных жителей оказался негостеприимным. Под постами Дегтярева в Instagram стали собираться негативные комментарии. Люди не стали скрывать, что не рады новому руководству.

«Мы вас не выбирали. У нас нет доверия к вам. Вы тут не нужны. Езжайте обратно в Москву», — написал один из подписчиков.

«Даже не суйся на Дальний Восток. Как может человек руководить нормально краем, если он не жил в нем», — задался вопросом другой комментатор.

«Михаил, вы даже не представляете, как вам там будет жарко, и это я не о погоде», — отметил житель Хабаровского края.

Несмотря на обилие гневных сообщений, нашлись и те, кто поздравил депутата с назначением. При этом пользователи отметили, что заслужить доверие население можно только реальными поступками.

«Теперь вам нужно быть как минимум не хуже Фургала. Если справитесь и сможете так же открыто, честно и в интересах жителей края работать, то все будет хорошо. Ну и да. Не ждите любви и понимания народа в первое время. Его не будет. И надо будет только работой доказывать», — заключил подписчик.

Раскол ЛДПР в Хабаровске

Недовольны назначением Дегтярева оказались не только многие местные жители. Покинуть ЛДПР решили депутаты партии в Хабаровске Александр Каян и Петр Емельянов.

«Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР», — объяснил свою позицию Емельянов в Instagram.

В свою очередь Каян подчеркнул, что не имеет морального права оставаться членом партии в сложившейся ситуации. Он добавил, что вступил в ЛДПР потому, что поддерживал Фургала.

Но не все члены партии так резко отреагировали на назначение Дегтярева. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Путина за нового врио губернатора Хабаровского края. Он назвал сопартийца одним из лучших депутатов.

«По образованию он инженер, а они лучше других справляются с решением трудных и новых задач. Входит в кадровый резерв президента, в Комиссию при президенте по авиации. В политическом плане всегда он был на виду: он был депутатом Самарской гордумы, губернской Думы, Госдумы, участвовал в выборах мэра Москвы и Самары», — рассказал глава партии.

Жириновский посоветовал Дегтяреву говорить с людьми напрямую. По его мнению, глава региона должен показывать гражданам свою работу и сохранить все хорошее, что было при предыдущем губернаторе.

«Признаюсь в любви к хабаровчанам»

Свой первый день в Хабаровском крае Дегтярев начал с обращения к местным жителям. Он рассказал, что много раз был в городе и рассчитывает на взаимопонимание с населением.

Большой край, где живут очень хорошие, свободные и законопослушные люди. Я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание со всеми жителями Хабаровского края. Признаюсь в любви ко всем хабаровчанам Михаил Дегтярев врио губернатора Хабаровского края.

Депутат отметил, что его ждет напряженная работа. Он собирается изучить ситуацию в регионе и проводить встречи с гражданами. Кроме того, первоочередная задача — борьба с распространением коронавируса.

«Есть тревожные сигналы, что пандемия в очередной раз может проявить свою агрессию, и я хотел бы призвать всех соблюдать социальную дистанцию», — сказал Дегтярев.

После интервью врио главы региона представили правительству и органам власти. Он приступил к своим обязанностям и заверил, что главной перед собой ставит задачу - труд на благо людей.

Мир и согласие, я уверен, придут на улицы городов Хабаровского края и в каждый дом в Хабаровском крае. Готов с вами работать днем и ночью. Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи Михаил Дегтярев врио губернатора Хабаровского края.

Дегтярев попросил всех членов кабмина оставаться на своих местах до особого распоряжения. Он призвал коллег объединиться для решения социальных задач и проблем.

«Важно, чтобы зарплаты вовремя выплачивались, жители своевременно получали причитающиеся социальные гарантии и льготы. И, учитывая серьезные риски распространения коронавируса, особое внимание мы должны уделить охране здоровья жителей края», — отметил Дегтярев.

Уже через месяцев Дегтяреву предстоит отчитаться о состоянии экономики Хабаровского края и ситуации с нацпроектами. Как подчеркнул врио губернатора, заложенные для хабаровчан ресурсы необходимо не только сохранить, но и приумножить по отдельным пунктам.