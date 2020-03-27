Коронавирус добрался до российских звезд и политиков. Список заболевших обновляется

Коронавирус начали подозревать и подтверждать у российский артистов, политиков и писателей. И пока некоторые только ждут результатов анализов, другие уже сидят на карантине. Список именитых людей России, заразившихся вирусом, будет обновляться.

У кого был или есть коронавирус

Ольга Куриленко

Одной из первых знаменитостей призналась в заражении коронавирусом 40-летняя актриса Ольга Куриленко, живущая в Лондоне. В своем Instagram она 15 марта сообщила, что обратилась к врачам из-за высокой температуры и сильной слабости. Тест показал, что «девушка Бонда» больна коронавирусом. Лечилась она дома, чтобы не занимать место в больнице. Врачи сказали ей пить витамины и парацетамол при высокой температуре и болях. Это помогло — 23 марта она сообщила, что полностью здорова.

Борис Акунин

О заражении коронавирусом сообщил в Facebook писатель и востоковед, 63-летний Георгий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин. На своей странице он сообщил, что страх перед болезнью сильнее, чем она сама, и призвал не паниковать.

Игорь Боев и Дмитрий Страхов

Получило подтверждение сообщение о заболевании COVID-19 велогонщиков российской команды «Газпром-РусВело» Игоря Боева и Дмитрий Страхова. Скорее всего, они подцепили вирус в Италии. Сейчас оба госпитализированы в клинике в Абу-Даби, в ОАЭ.

Петр Тюшкевич

Заразился также чемпион мира по кайтсерфингу и друг Тимати Петр Тюшкевич. Спортсмен чувствует себя хорошо, у него легкая форма заболевания. Тюшкевича СМИ называют первым россиянином, кому удалось достичь таких высот в этом виде спорта.

Лев Лещенко

Утром 27 марта главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у певца Льва Лещенко подтвердили коронавирус. Накануне артист был в тяжелом состоянии переведен в реанимацию, а его директор уточнял, что у певца двустороннее воспаление легких. Но утром оказалось, что это COVID-19.

Подозрения

Жанна Болотова и Николай Губенко

В больницу в Коммунарке была доставлена известная советская актриса Жанна Болотова. 25 марта в СМИ появилась якобы достоверная информация, что у нее коронавирус. Впоследствии ее муж Николай Губенко опроверг эти данные, отметив, что его супруга действительно в больнице, но не с COVID-19, а с пневмонией. Впоследствии оказалось, что и сам Губенко поехал вместе с Болотовой в больницу в Коммунарке, так как у обоих зафиксировали пневмонию. Супруги сдали тест на коронавирус, но результатов пока нет.

Людмила Нарусова

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что ее мать Людмила Нарусова была госпитализирована в Коммунарку с высокой температурой. Подозрения на коронавирус не подтвердились. Но зато у самой Собчак появились сомнения: «Я не врач, но внезапно у многих пожилых людей двухстороннее воспаление легких. Но не коронавирус. У нас тогда, получается, эпидемия двухсторонних воспалений легких?» — задалась вопросом телеведущая.

Игорь Николаев

Певца и композитора положили в Коммунарку 26 марта. Николаев уже сдал анализ на коронавирус, но результаты пока не известны.

Валентин Коновалов

Глава Хакасии решил самоизолироваться на несколько дней, так как летел в одном самолете с женщиной, у которой позже подтвердили коронавирус. До 29 марта Коновалов будет вести дела дистанционно. Он уже сдал анализ на 2019-nCoV, который оказался отрицательным.