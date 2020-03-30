Коронавирус не подтвердился у Игоря Николаева

Певец Игорь Николаев получил результаты теста на коронавирус. Медики не выявили у музыканта заболевания, поэтому теперь он сможет отправиться домой.

«Долгожданный результат: COVID-19 „ОТРИЦАТЕЛЬНО“! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки», — написал Николаев в Instagram.

Источник фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Композитор поблагодарил всех, кто верил в положительный исход, а также написал слова благодарности коллективу больницы в московском поселке Коммунарка. «Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее», — закончил свое сообщение певец.

О госпитализации Николаева с подозрением на коронавирус стало известно вечером 26 марта. Позже информацию подтвердила «360» его помощница Юлия. Она рассказала, что музыкант сдал необходимые анализы и ждет результатов.

По состоянию на 29 марта, заболевших коронавирусом в России насчитывается 1534 человека. Вылечить и выписать из больниц удалось 64 пациентов. Летальными исходами закончились восемь случаев заражения.