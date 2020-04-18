    18 апреля 2020, 14:07

    Умер депутат Мособлдумы Иван Жуков

    Андрей Иванов

    Утром 18 апреля умер старожил Московской области депутат Мособлдумы Иван Жуков. Ему было 64 года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил наградить его орденом за мужество и доблесть.
    Умер депутат Мособлдумы Иван Жуков

    Жуков возглавлял фракцию в Мособлдуме, был активным функционером и в момент самоизоляции работал вместе с волонтерами на складе. Он всегда занимал активную позицию, занимался очень важной работой и делал это достойно, подчеркнул Андрей Воробьев.

    «Светлая память Ивану Николаевичу, мы все его любили и уважали», — сказал губернатор Подмосковья.

    Жуков родился 17 июля 1956 года в Краснодарском крае. В 1987 году он окончил Московский ордена Трудового Красного знамени областной педагогический институт по специальности «Учитель истории и обществоведения». В 1997 году он стал депутатом Мособлдумы второго созыва.

    С 2007-го по 2016 год он занимал пост заместителя председателя парламента Московской области. В Мособлдуме он возглавлял фракцию «Единая Россия».