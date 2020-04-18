Умер депутат Мособлдумы Иван Жуков

Утром 18 апреля умер старожил Московской области депутат Мособлдумы Иван Жуков. Ему было 64 года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил наградить его орденом за мужество и доблесть.

Жуков возглавлял фракцию в Мособлдуме, был активным функционером и в момент самоизоляции работал вместе с волонтерами на складе. Он всегда занимал активную позицию, занимался очень важной работой и делал это достойно, подчеркнул Андрей Воробьев.

«Светлая память Ивану Николаевичу, мы все его любили и уважали», — сказал губернатор Подмосковья.

Жуков родился 17 июля 1956 года в Краснодарском крае. В 1987 году он окончил Московский ордена Трудового Красного знамени областной педагогический институт по специальности «Учитель истории и обществоведения». В 1997 году он стал депутатом Мособлдумы второго созыва.

С 2007-го по 2016 год он занимал пост заместителя председателя парламента Московской области. В Мособлдуме он возглавлял фракцию «Единая Россия».