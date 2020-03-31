Собчак заявила, что переболела коронавирусом

Журналист и телеведущая Ксения Собчак сделала неожиданное признание. Она считает, что перенесла коронавирус. Причем это случилось еще в прошлом году.

Об этом она рассказала в прямом эфире в Instagram, который вела вместе с супругом Константином Богомоловым на его странице в соцсети.

«Я давно переболела коронавирусом. Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота», — рассказала телеведущая.

По ее словам, врачи поставили ей диагноз «атипичная пневмония» и выписали антибиотики. Собчак добавила, что у нее были серьезные осложнения. Она потеряла голос и только после обращения к фониатору и экстренного лечения («адреналин капали через трубочку») пошла на поправку.

Таким образом, Собчак поддерживает мнение о том, что коронавирус появился намного раньше, чем о нем заговорили.

Как написал РЕН ТВ, многие россияне в конце осени и зимой перенесли тяжелую ОРВИ. Сейчас некоторые из них считают, что переболели именно коронавирусом. Никаких официальных подтверждений этому нет.

Впервые о новом типе коронавируса мир услышал в конце 2019 года. Принято считать, что первым заболевшим был житель китайского Уханя. Позже вирус распространился по Китаю и вышел за его пределы. В России 1836 зарегистрированных случаев и 12 смертей. Выздоровели уже 70 человек.