Вовк рассказала о недавних съемках с Лещенко. А Рубальская на всякий случай сдала тест

За самочувствием Народного артиста РСФСР Льва Лещенко сейчас следит вся страна. За него переживают и его коллеги, Лариса Рубальская и Ангелина Вовк. Неделю назад они вместе снимались в одной программе.

По словам телеведущей Ангелины Вовк на съемках, которые прошли 19 марта, она была далеко от Льва Валерьяновича.

«Я сидела от него далеко. Я с ним не контактировала», — рассказала она «360».

Зато рядом с ним находилась поэтесса Лариса Рубальская. На всякий случай Рубальская решила провериться на коронавирус.

«Вчера сделала тест, он отрицательный, все нормально», — поделилась новостями с «360» Лариса Алексеевна.

Она добавила, что сейчас чувствует себя нормально и переживает за Лещенко. О последних новостях о его здоровье Лариса Рубальская узнает через СМИ. Беспокоится о певце и Ангелина Вовк.

Как же не пожелать здоровья моему коллеге, моему другу юности, прекрасному исполнителю, замечательному человеку! Дай ему Бог здоровья! Я молюсь за него! Ангелина Вовк.

Ранее стало известно, что Лев Лещенко сам лег в инфекционную больницу в Коммунарке. Он почувствовал себя нехорошо после того, как прилетел из-за границы. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Для более качественного лечения артиста перевели в реанимацию.

Льва Валерьяновича проверяют на коронавирус, результаты теста пока не известны. Его друг, Владимир Винокур, назвал фейком распространяемую Telegram-каналами информацию о COVID-19 у Лещенко.