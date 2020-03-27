Глава Хакасии решил самоизолироваться

В Хакасии председатель правительства Валентин Коновалов проведет несколько дней в самоизоляции. Он летел в одном самолете с женщиной, которой позже подтвердили коронавирус.

Коновалов самоизолировался до 29 марта, об этом он сообщил в своем Instagram. «Я летел в одном самолёте с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус», — пояснил глава Хакасии.

Он уже сдал анализ на коронавирус. Его результат отрицательный.

«Работаю дистанционно, нахожусь на круглосуточной связи с замами и министрами, провожу совещания в онлайн-режиме», — рассказал Коновалов о том, как организовал свой режим.

Обязанности главы в его отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов.

В России коронавирус выявили уже у 840 человек, причем за прошлые сутки число зараженных выросло на 182. Больше всего инфицированных в Москве. Вирус распространился на 56 регионов. Выздороветь удалось 38 заболевшим, два человека скончались.

В мире больше всего людей с COVID-19 — в США. Страна обогнала по этому показателю даже Китай, где и началась вспышка.