Актрису из «Счастливы вместе» с карантином обвинили в бегстве из квартиры. Она объяснилась

СМИ сообщили, что у актрисы из сериала «Счастливы вместе» Янины Бугровой подтвердился коронавирус. Женщина должна была сидеть на карантине, но якобы сбежала. Актриса объяснила «360», что произошло на самом деле.

«Я сижу на одном месте, никуда не сбегала. Вызвала скорую по тому месту, где я нахожусь. <…> Они почему-то приехали второй раз по месту прописки», — рассказала Бугрова.

В итоге получилось так, что врачи не застали актрису в квартире, где она прописана, и решили, что она нарушила карантинный режим.

Как писал сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Бугрова подхватила коронавирус на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Симптомы появились уже после возвращения домой. Тесты на инфекцию показали положительный результат, но из-за легкой формы болезни ее оставили на лечении дома. По адресу прописки приехала бригада скорой, но актрису там не застала.

«В полицию поступило сообщение от скорой помощи, что Бугрова Янина нарушила карантин и пропала с указанного адреса. На место происшествия был выслан наряд полиции. После прибытия наряда информацию о нарушении карантина передали в отдел полиции, который теперь и займется нарушительницей», — сообщил сайту источник.

Сама актриса призналась «360», что чувствует себя отвратительно.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 апреля утвердил наказание за нарушение режима самоизоляции. За первый случай нарушения жителю грозит четыре тысячи штрафа, а за второй — пять тысяч.