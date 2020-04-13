Стас Михайлов заразился коронавирусом

«Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда», — написал артист.

По его словам, тест Роспотребнадзора подтвердил, что он перенес коронавирусную инфекцию.

Михайлов добавил, что получил множество сообщений от людей по поводу болезни. Они рассказывали, что вовремя обращались к медиками и в итоге их пневмонии оказались осложнением после вируса. Исполнитель отметил высокий уровень российских врачей.

Он посоветовал всем людям с признаками заражения своевременно обращаться за медицинской помощью. Это, а также уважительное отношение к окружающим, в итоге даст положительный результат. По мнению певца, сейчас лучше всего оставаться в самоизоляции. Стас Михайлов выразил надежду, что после Пасхи ситуация в России станет лучше.

Берегите себя и оставайтесь дома!» — пожелал своим подписчикам артист.

Ранее певец заявил, что перенес двустороннюю пневмонию. При этом тесты на 2019-nCoV у него оказался отрицательным. На прошлой неделе в Stories в Instagram он опубликовал видео, где делает проверяется на вирус.

Ранее коронавирус подтвердился у писателя Бориса Акунина, актрисы Ольги Куриленко, звезды сериала «Счастливы вместе» Янины Бугровой. «360» сделал большой материал о том, кто из звезд заразился 2019-nCoV.