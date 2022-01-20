Бунтовщики в Казахстане выкрали тела своих погибших из моргов. Зачем были нужны тайные захоронения

Полиция Казахстана нашла тайные захоронения боевиков в Алма-Ате. Ранее из семи моргов были похищены тела 41 погибшего. Военные эксперты утверждают, что их украли с целью скрыть личности погибших, что помогло бы замести террористический след в стране.

Что произошло?

В Алма-Ате нашли захоронения боевиков, погибших во время протестов в стране. Об этом сообщил «Sputnik Казахстан».

«Действительно, захоронения обнаружены. Работа в этом направлении продолжается, поэтому пока не располагаем точными данными по количеству», — сказала официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

Она отметила, что более подробная информация будет озвучена после завершения работы следственно-оперативных групп. Азирбек также объяснила, что тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.

Ранее начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов говорил о том, что неизвестные напали на семь моргов, из которых в общей сложности было похищено 41 тело.

На данный момент задача полиции — выяснить не только личности боевиков, но и их принадлежность к террористическим группировкам или опасным религиозным течениям — как местным, так и зарубежным.

Почему их скрывали?

На фоне этих новостей появляется очевидный вопрос: зачем нужно было похищать тела? По словам эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, погибшие могли относиться к определенным организациям. Например, это могли быть джихадисты, а у них не принято оставлять трупы.

«Они не оставляют трупы, чтобы у властей не было доказательств того, что произошло организованное нападение террористических группировок. Нападения на морги были, чтобы вывезти трупы своих боевиков. Другими словами, убрать все улики своего присутствия», — сказал собеседник «360».

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук придерживается схожей позиции. Погибшие люди либо находились в розыске, либо были иностранцами, которых не должно было быть на территории Казахстана в числе протестующих.

«Очевидно, что это были попытки скрыть участие иностранных боевиков или исламских террористов в тех событиях, массовых погромах, фактически в ситуации попытки совершить государственный переворот, которые имели место в начале января в Казахстане. Собственно, для того, чтобы эти люди не были опознаны, каким-то образом установлены [их личности] и то, откуда они были задействованы», — заявил «360» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эта теория кажется правдивой еще и потому, что из выступления Токева на саммите ОДКБ стало известно, что внешнее нападение на Казахстан все же произошло. Речь шла о террористах из стран Ближнего Востока, включая Афганистан. Неудивительно, что террористические группы попытались выкрасть тела из моргов и замести следы. Однако погибших нашли и следствие скоро установит их личности.

Что дальше?

Какая судьба ждет тех, кто эти самые трупы похищал из морга, неизвестно. Однако, по словам Кошкина, если их поймают, они определенно понесут наказание.

«Я не думаю, что есть статья за хищение трупов из морга. <…> Обвинение, скорее всего, будет строиться на том, что они вскрыли объект, который не имели права вскрывать, и унесли то, что принадлежало этому объекту», — предположил он в беседе с «360». Матвийчук же заявил, что подобные действия граничат с военным преступлением.

О том, сколько еще тайных захоронений будет найдено, судить сложно, но вряд ли их будет очень много, учитывая, что большого кровопролития в Казахстане не случилось, а эпицентром действия была Алма-Ата. Возможно, будет еще одно или два.

Частая практика

Впрочем, произошедшее нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Как объяснил Матвийчук, впервые с подобной практикой мир столкнулся, когда в Сирии прошла так называемая «арабская весна».

Путем тайных захоронений они скрывали не только личности погибших, но и настоящее число своих потерь. Второй раз такое можно было наблюдать в Киеве, когда произошли захоронения после Майдана.