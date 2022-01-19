Улицы Алма-Аты перекрыли из-за антитеррористической операции

Полиция Алма-Аты сообщила, что некоторые улицы в центре города перекрыты из-за проведения антитеррористической операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В соцсетях появились фото с места событий.

«В связи с проведением антитеррористической операции сегодня <...> будет временно перекрыто дорожное движение <…> по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях», — сказано в сообщении.

Также закрыт проезд по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева, в восточном и западном направлениях.

Telegram-канал ORDA Kazakhstan написал, что в Алма-Ате объявили «красный» уровень террористической угрозы. Признанное казахстанским судом экстремистским движение ДНК сообщило о готовящихся несанкционированных митингах в стране.

Два дня назад в центре города, около Центрального государственного музея, корреспондент «360» нашел светошумовую гранату, на место приехала полиция.

В начале января в Алма-Ате происходили беспорядки на фоне протестов в стране из-за повышения цены на сжиженный газ. В городе орудовали боевики, была попытка захвата местного аэропорта, также мятежники нападали на госучреждения.