Повышенный уровень террористической опасности продлили на Байконуре до 3 февраля

Власти продлили на Байконуре повышенный уровень террористической опасности до 3 февраля. Об этом сообщили на сайте администрации города.

К такому решению пришли из-за поступления от правоохранительных органов информации о возникновении угрозы теракта.

Высокий уровень опасности сохранится еще на 15 суток на территории Байконура по решению антитеррористической комиссии. Сейчас правоохранительные органы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан.

На сайте разместили рекомендации по безопасности. Людям стоит обращать внимание на внешний вид окружающих, подозрительные предметы рядом с ними, помогать сотрудникам полиции и относиться к их повышенному вниманию с пониманием, разъяснить меры предосторожности детям и старикам, а также самим быть в курсе событий, следя за ними с помощью СМИ.

Ранее глава Байконура Константин Бусыгин сообщал, что в городе вводится комендантский час с 23:00 до 06:00. При этом магазины и заведения должны закрываться уже к 22:00. Для поддержания порядка в городе были созданы народные дружины.