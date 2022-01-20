«Попытки скрыть участие исламских террористов»: названа цель кражи тел погибших в Алма-Ате

Тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков в Алма-Ате, были связаны с основной целью — скрыть их участие в этих событиях, не дать возможность опознать и понять, откуда и кем они привлекались к погромам. Такое мнение в беседе с «360» высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Очевидно, что это были попытки скрыть участие иностранных боевиков или исламских террористов в тех событиях, массовых погромах, фактически в ситуации попытки совершить государственный переворот, которые имели место в начале января в Казахстане. Собственно, для того, чтобы эти люди не были опознаны, каким-то образом установлены [их личности] и то, откуда они были задействованы», — сказал он.

Ранее факт обнаружения тайных захоронений боевиков, погибших во время массовых беспорядков, подтвердила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», — сообщила она.

Ее заявление опубликовал Telegram-канал «Алматинская трагедия». По данным начальника департамента полиции Алма-Аты Каната Таймерденова, во время беспорядков было совершено порядка семи нападений на морг и тела 41 погибшего похитили неизвестные.

Беспорядки и погромы в Алма-Ате произошли в начале января. Этот город пострадал от выступлений сильнее всего. Изначально причиной митингов было повышение цен на сжиженный газ, но постепенно акции переросли в столкновения с силовиками.