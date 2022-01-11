Из социального протеста в массовый погром. Какую роль сыграли террористы в беспорядках в Казахстане

Токаев обвинил в беспорядках в Алмате террористов и бандитов, заявив, что их общее число составило 20 тысяч. Эксперты отмечают, что причина протестов была более многогранна, но и экстремистские группировки свою роль сыграли. К тому же дестабилизация Казахстана выгодна многим внешним игрокам.

Токаев о террористах

В первых числах января массовые протесты охватили Казахстан. Мятежные движения начались на западе страны после того, как власти объявили о повышении цен на сжиженный газ вдвое. То, что начиналось как социальное недовольство, быстро переросло в массовые беспорядки. Вскоре протесты распространились по всей стране, а люди начали громить госучреждения и атаковать военных.

В ходе беспорядков пострадали более 1,3 тысячи человек, а также погибли 16 силовиков. Сейчас в Казахстане объявлено чрезвычайное положение — оно продлится до 19 января.

Президент Токаев 7 января написал в своем Twitter, что Алма-Ата подверглась шести волнам атаки со стороны террористов: их общее число составило 20 тысяч. Об этом сообщал ТАСС. Сейчас этого твита на странице президента нет, но там остались другие.

«Анализ ситуации показал, что Казахстан столкнулся с вооруженным актом агрессии, хорошо подготовленным и координируемым преступниками и террористическими группами, обученными за рубежом», — отметил он.

Токаев добавил, что приказал начать контртеррористическую операцию по устранению угрозы национальной безопасности и защите жизни и имущества граждан Казахстана.

В тот же день стало известно о задержании до четырех тысяч террористов, большинство из которых поймали в Алма-Ате. Им грозит пожизненное заключение. Об этом писало РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Vласть. За три дня число задержанных выросло до восьми тысяч.

В понедельник, 10 января, Комитет национальной безопасности страны заявил, что очаги террористических угроз удалось нейтрализовать. Там уточнили, что ситуация в стране стабилизировалась.

Влияние радикалов

Происходящее в Казахстане прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. Его слова появились на официальной странице посольства РФ в Facebook.

«Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. <…> Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе», — сказал он.

По его мнению, вести переговоры с подобными террористами бессмысленно. Это только поощряет их жестокость. Однако ведомствам страны нужно разобраться в том, откуда они появились в Казахстане.

«Кто их направлял и помогал им? Это новая попытка „цветной“ революции с помощью головорезов и грабителей», — заявил посол.

Какую роль сыграли террористы?

Говорить о том, что вина за беспорядки в Казахстане лежит полностью на террористах, нельзя. Политолог Андрей Арешев подчеркнул, что протесты в стране имели разнородный характер. Они начинались как относительно мирные, обусловленные повышением цен на газовое топливо и общим ухудшением социально-экономической ситуации в стране — но переросли в натуральные погромы и поджоги правительственных и коммерческих учреждений.

«Очевидно, что это дело рук разных людей. Есть много слухов о том, кто это делал, но, надеюсь, что начавшееся следствие позволит уточнить хотя бы зачинщиков», — сказал собеседник «360».

С его позицией согласился президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Он отметил в беседе с «360», что не могло быть 20 тысяч террористов, приехавших из-за рубежа. Скорее всего речь идет как о настоящих террористах, которых подтянули те силы, которые думали «пошатать» государственную власть в Казахстане, так и о тех людях, что громили, уничтожали и разворовывали все вокруг.

«Под понятием „казахские террористы“ скрываются в основном не террористы как таковые, а экстремистски и националистически настроенные люди, которые были втянуты в эту братоубийтсвенную ситуацию с уничтожением силовиков, погромами и разворовыванием имущества», — отметил он.

Гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил, что внешний след в данной истории тоже есть, поскольку в первую очередь выгоду от дестабилизации Казахстана получат внешние игроки. Беспорядки там бьют и по России, и по Китаю, а такое вполне могло быть выгодно Штатам.

«Логично предположить, что если тебе это выгодно, то ты это и делаешь», — заметил он.

Арабская весна 2.0

Гендиректор Российского совета по международным делам, политолог и общественный деятель Андрей Кортунов сказал, что взрыв произошел в первую очередь из-за внутренних проблем, которые накопились в стране. Они стали фундаментальной причиной случившегося — но этим воспользовались криминальные группы и экстремистские организации, что свойственно для любых протестов.

«Мы наблюдали то же самое в странах Ближнего Востока во время арабской весны, когда начиналось все вроде бы с демократический демонстраций, а закончилось переходом власти к фундаменталистам в ряде стран», — сказал политолог «360».

Если посол Анатолий Антонов провел аналогию с цветной революцией, то политолог Арешев поддержал Кортунова и тоже сравнил ситуацию в Казахстане с арабской весной. Он отметил, что в некоторых республиках Центральной Азии, включая Казахстан, началась радикализация части населения, а также социально-экономическое расслоение, которые как раз и наблюдались в странах Ближнего Востока во время тех событий.

Что будет дальше?

По мнению Подлесного, исход происходящего в Казахстане более-менее прогнозируем. Во-первых, после вмешательства ОДКБ и решения президента открывать огонь по тем, кто будет нарушать установленный режим ЧП, многие, кто собирался выходить на улицу, не станут этого делать. Останутся только те самые террористы, которым платят за дестабилизацию обстановки в стране. Так их будет гораздо легче вычислить.

Помимо этого за спиной у Казахстана будет Россия.

«Я думаю, что многополярный дрейф Казахстана на этом закончился, и он принял решение в лице своего руководства быть вместе с Россией. Это не значит, что там теперь будут только российские компании, но приоритет будет отдан русскому миру. И это весьма отрадно», — отметил он в разговоре с «360».

Арешев же выразил надежду на то, что правительство сделает надлежащие выводы из случившегося: они коснутся не только усиления государства спецслужбами, но и приведут к принятию мер, которые позволят стабилизировать социально-экономическую обстановку.