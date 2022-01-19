Госсекретарь Казахстана назвал ответственных за беспорядки

Власти Казахстана указали на попытку привнести в общество республики радикальную идеологию. Подобные стремления необходимо блокировать, а насильственные действия — пресекать.

С таким заявлением выступил госсекретарь страны Ерлан Карин, слова которого привело РИА «Новости».

«Мы видим попытку привнести в наше общество радикальные идеологии, радикальные линии поведения. Поэтому, общая задача <…> это блокирование подобного рода радикальной идеологии», — сказал он.

Карин заметил, что с крайними взглядами нужно вести принципиальную борьбу, поскольку они привносят в общество «линии насильственных действий».

«Мы должны жестко пресекать и осуждать подобную линию поведения», — заметил госсекретарь.

По его словам, беспорядки в Казахстане спровоцировала одна из признанных судом экстремистскими организаций. Она стоит за выступлениями и открытыми подстрекательствами к насилию, в том числе по захвату административных зданий. Конкретные указания и инструкции распространяли именно через чаты этой организации.

Ситуацию в Казахстане госсекретарь страны назвал в целом стабилизированной. В республике вечером 18 января закончился срок действия режима чрезвычайного положения.