СМИ сообщили о тайных захоронениях боевиков в Казахстане

В Казахстане нашли могилы с телами боевиков, принимавших участие в погромах в Алма-Ате. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik.

Точное количество захоронений неизвестно, продолжаются работы по извлечению останков.

Представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек подтвердил информацию о захоронениях.

«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», — привел его слова Telegram-канал «Алматинская трагедия».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что боевики похищали из морга тела убитых товарищей. По словам главы государства, это является обычной практикой для международных террористов, таким образом они заметают следы.

Массовые протестные акции проходили в Казахстане в начале января из-за повышения розничных цен на автомобильный сжиженный газ пропан/бутан. Правительство пошло на заморозку цен и их государственное регулирование на ближайшие шесть месяцев, однако протестующие начали громить улицы городов и инфраструктурные городские объекты.

Токаев отправил в отставку правительство, ввел режим чрезвычайного положения и попросил ввести войска союзников по линии Организации коллективной безопасности. Силы ОДКБ вошли в Казахстан для охраны государственных объектов.

Последняя группа российских миротворцев покинула Казахстан 19 января.