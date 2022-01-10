Токаев заявил, что за атаками на Казахстан стоят международные террористы

Международные террористы принимали участие в атаке на Казахстан. Боевики забирали потом тела своих людей и вывозили их из моргов. Такое заявление сделал президент страны Касым-Жомарт Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ. РБК вел онлайн-трансляцию.

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана», — сказал Токаев.

По его словам, сначала они выдавали себя за обычных жителей, боевики прикрывались мирными гражданами, как щитом.

«В город с трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. А потом началось то, что войдет в историю, наверное, как Алма-Атинская трагедия», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что события прошедших дней являются звеньями одной цепи и подчинены разрушительному замыслу.

«Как долго шла эта подготовка — год, два, три, покажет следствие. Деструктивными силами предпринимались неоднократно попытки расшатать стабильность, учредить беспорядки, шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности», — добавил Токаев.

Общественно-политическая ситуация в Казахстане обострилась в первых числах января. Из-за повышения цен на сжиженный газ протесты начались на западе страны, потом они распространились и на другие регионы, особенно жесткими акции оказались в Алма-Ате. По последним данным, во время случившегося погибли 17 сотрудников правоохранительных органов.