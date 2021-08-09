Большие новости 9 августа. МакSим заговорила, россияне улетели в Египет, а Лукашенко обещал уйти

Самолеты из России начали летать на курорты Египта, в Подмосковье обновят автовокзалы, легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на торги медаль, а Александр Лукашенко пообещал очень скоро уйти. Эти и другие события дня — в кратком обзоре «360».

МакSим снова с нами

Певица МакSим обратилась к поклонникам впервые после того, как врачи вывели ее из медикаментозной комы. Артистка поблагодарила врачей и всех, кто поддерживал ее все это время, пока она находилась без сознания в реанимации. Сегодня ее должны были перевести в обычную палату. МакSим сказала, что гастроли и выступления ей запрещены, пока не восстановятся легкие.

Россияне вырвались в Египет

Не прошло и шести лет, как Россия снова открыла прямые перелеты на курорты Египта. Первые российские туристы в понедельник отправились в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Египетские курорты примерно на 60–80% дороже турецких, но россиян не смутили даже высокие цены. Представитель TUI Ольга Иванова сообщила «360», что путевка в Египет на одного человека с двуместным размещением обойдется минимум в 47 тысяч рублей.

Лукашенко «скоро» уйдет

Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» оставит президентский пост, который занимает уже 27 лет. Глава Белоруссии сказал, что не собирается держаться за это кресло, и призвал «не париться» по этому поводу.

Тимановская пустила медаль с молотка

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая со скандалом снялась с Олимпиады в Токио и сбежала в Польшу, лишь бы не возвращаться в Минск, выставила на аукцион свою серебряную медаль, завоеванную на Европейских играх в 2019 году. Начальная цена лота составила пять тысяч долларов. Вырученные средства пообещали направить на поддержку спортсменов, «пострадавших от режима Лукашенко».

Автовокзалы Подмосковья ждет реновация

В Московской области стартует большая программа реновации автовокзалов. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже к 1 сентября обновят 14 автовокзалов. Первые реновации пройдут в Солнечногорске, Клину, Чехове, Ногинске, Домодедове, Раменском и других округах. В регионе также продолжат обновление остановок.

Шутки за 10 суток

Комик Идрак Мирзализаде получил срок за шутку о русских, которых сравнил с обгаженным матрасом. Стендапер, обвиняемый в разжигании межнациональной вражды, проведет под арестом 10 суток. Решение вынес Таганский суд Москвы. Поддержать Мирзализаде пришли его коллеги, благодаря которым он смог проскочить в зал суда незамеченным. Адвокат комика настаивал, что скандальная шутка его подзащитного была вырвана из контекста.

Горько в Башкирии

Депутата горсовета Мелеуза Александра Котелевского обвинили в убийстве инвалида. По версии следователей, народный избранник избил до смерти своего знакомого в мастерской после совместного распития спиртного. Убитый помогал депутату готовиться к свадьбе, но вместо торжества он угодил под арест на два месяца.