«Не парьтесь». Лукашенко заявил, что очень скоро покинет пост президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник заявил, что очень скоро на посту президента его может сменить другой человек. Его слова предал ТАСС.

«Я вросся в эту страну, она — в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде», — заявил Лукашенко, общаясь с журналистами.

Он отметил, что не надо гадать, когда сменится президент в стране, потому что это произойдет очень скоро. Глава государства объяснил, что политические потрясения, с которыми столкнулась страна год назад, показали, что в настоящее время есть около 15–20 человек, которые достойны возглавить страну.

По словам Лукашенко, все они чем-то похожи на него. Например, преданностью стране. Президент выразил уверенность, что большинство белорусов проголосуют за них, а победят «прагматичные и нормальные люди». Лидер Белоруссии подчеркнул, что у оппозиции нет перспектив.