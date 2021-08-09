Кровавая свадьба. Башкирского депутата обвинили в убийстве инвалида

В Башкирии депутата горсовета Мелеуза от КПРФ Александра Котелевского задержали по обвинению в убийстве инвалида. Подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, в ночь на 4 августа Котелевский распивал спиртное в компании 38-летнего знакомого Ильфата Т. в его мастерской. В какой-то момент между ними произошла ссора, и депутат избил приятеля. Потерпевший получил травмы головы и других частей тела. Впоследствии он скончался.

Источник «360», знакомый с семьей убитого, сообщил, что его родственники на 100% уверены, что убийство совершил именно Котелевский. Собеседник также описал жертву.

«Он вообще 1,5 метра где-то ростом был, худой. И хромал, с палочкой ходил. А Котелевский — под 1,9 метра», — сообщил источник.

Несовершеннолетний сын погибшего рассказал, что узнал о гибели отца, когда вернулся со сплава.

«Мама сказала, что папу убили. Ну, что умер папа. Через день, когда взрослые разговаривали, я услышал, что его убил депутат», — сообщил мальчик.

Ребенок отметил, что раньше ничего не слышал об этом депутате. Предположительно, он приехал к его отцу на заказ — он шил из кожи и изготавливал изделия из дерева и фанеры. Через два дня у депутата должна была пройти свадьба.

Бывшая жена депутата не верит, что Котелевский мог избить человека до смерти. По ее словам, он не умеет драться и не поднял бы руку на человека. Женщина сказала, депутат с убитым были в «очень хороших отношениях». Сама она тоже поддерживает с ним связь, так как депутат — отец ее двоих детей.

В тот роковой вечер в мастерской вместе с депутатом был и его племянник. Он рассказал, что в цеху также находился брат погибшего. Ильфат изготавливал для депутата фигурки с фамилиями молодоженов и тарелки для первых кусков торта. И параллельно они пили.

«Поначалу все были дружелюбные. Но под конец у Ильфата с его братом маленький конфликт случился. Что-то не поделили», — рассказал крестник депутата.

Было уже поздно, и племянник пошел домой. Но после этого ему позвонили и сказали, что Котелевский не отвечает на звонки. Они пошли искать его, вернулись к цеху. Там он увидел пьяного дядю. Они направились в мастерскую забирать работы и за цехом обнаружили тело Ильфата. Он был без признаков жизни.

Невеста рассказала, что в тот день они должны были поехать в мастерскую вместе, но депутат решил сделать это один. Он позвонил ей по видеозвонку и показал, как они выжигают из фанеры тарелочки к свадьбе. Ничто не предвещало беды. Но потом она перезвонила, и депутат не взял трубку.

По факту произошедшего завели дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. А депутата уже исключили из КПРФ.