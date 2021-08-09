Каждый житель почувствует перемены. Воробьев рассказал, что ждет Подмосковье осенью

Подмосковье продолжает развиваться, но хороших результатов можно добиться, работая в команде. В частности, этой осенью в области пройдет реновация автовокзалов. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

Автобусные маршруты

«Мы все прекрасно понимаем и очень много говорим с жителями о том, какие перемены необходимо обеспечить для развития, комфортной жизни нашего Подмосковья. Это возможно в большой системе только тогда, когда работают команды, когда на местах тысячи людей включены в процессы, которые волнуют жителей, — благоустройство, строительство инфраструктуры», — сказал Воробьев.

Он отметил, что цель одна — чтобы каждый человек чувствовал перемены, видел, что в его городе, микрорайоне, дворе меняется обстановка.

«Каждая мелочь для нас имеет очень большое значение. Важная тема — общественный транспорт. Автобусные маршруты очень востребованы в Подмосковье. Наш парк составляет порядка 10 тысяч единиц каждый год», — отметил губернатор.

По его словам, парк обновляется. В этом году будет запущено около 500 новых автобусов.

Реновация автовокзалов

«Но обращает на себя внимание ситуация с автовокзалами. Теперь мы комплексно беремся за них. Большая программа реновации автовокзалов. До 1 сентября будут обновлены 14 из них», — подчеркнул глава региона.

Воробьев указал, что в ближайшее время изменения увидят жители Солнечногорска, Клина, Ногинска, Чехова, Домодедова, Раменского и других округов. Помимо этого, губернатор попросил продолжить работу по обновлению остановок.

«Еще одна чувствительная тема — это разворотные площадки. В Подольске, когда мы общались с жителями, люди рассказали, что им не нравится, когда разворотный круг, стоянки автобусов находятся под окнами домов», — сказал он.

Воробьев попросил ответственных за строительство при согласовании обращать внимание на правильное расположение разворотных площадок или на парковки автобусов на конечных площадках.

Благоустройство Мытищ

Губернатор добавил, что сейчас активно строится социальная инфраструктура в Мытищах. Скоро в 16-м микрорайоне введут поликлинику. Также строятся школы.

«Путепровод, строительство которого мы заканчиваем на улицах Фрунзе и Мира, также должен быть запущен в этом году. Значимый инфраструктурный проект. Тема передвижения и комфорта, понятно, очень востребована. Также продолжается строительство Мытищинской хорды.

Зеленые зоны

«Вы помните, у нас были моменты, когда жители в Королеве и Щелкове обращались, обращали внимание на то, что недопустимо в сквере или какой-то зеленой зоне строить торговые павильоны, как-то разрывать пространство для отдыха», — отметил Воробьев.

Сейчас определено 2,7 тысячи зеленых зон, где строительство не должно вестись ни при каких обстоятельствах. Это нужно для того, чтобы там люди продолжали отдыхать.

Новый учебный год

Совсем скоро наступит новый учебный год. Поэтому тема безопасности школьников очень важна.

«Мы еще проведем ряд мероприятий с нашими педагогами, которых и поблагодарим, и поддержим перед новым учебным годом. Это всегда очень чувствительная и важная дата для всех. Для родителей и детей», — сказал губернатор.

В этом году в школу пойдут 985 тысяч детей. Воробьев сделал акцент на том, что контингент вновь прибавился на 43 тысячи школьников. В прошлом году — на 40 тысяч.

«Наша задача — открыть 18 новых школ к началу учебного года. По три в Люберцах и Балашихе. Я уверен, что наш строительный блок добросовестно сдаст все необходимые школы. И главы подберут коллективы, которые будут давать прекрасное образование нашим детям», — добавил Воробьев.

Рейтинг-45

«Прошло первое полугодие. У нас с вами есть рейтинг оценки деятельности для того, чтобы реально видеть, где находится каждый муниципалитет по самым приоритетным направлениям нашей работы», — обратился к зампредам губернатор.

В этом году рейтинг был сокращен — не 50, а 45 показателей.

Олимпиада

«Последние несколько недель мы все переживали за наших олимпийцев. Олимпиада в Токио завершена. Мы рады, что наши ребята получили, заслужили 71 медаль», — заявил Воробьев.

Он напомнил, что из них 21 медаль принесли жители Подмосковья. Губернатор поздравил спортсменов. И отметил, что все переживали и радовались за них.