Медаль белорусской легкоатлетки Тимановской нашли на eBay

Серебряную медаль легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской, завоеванную на Европейских играх 2019 года в Минске, выставили на торги на сайте eBay. Лот разместил Белорусский фонд спортивной солидарности. Начальная цена — пять тысяч долларов.

Тимановская на Европейских играх заняла второе место в беге на дистанции 100 метров. Серебро спортсменки на eBay уже заинтересовало двух потенциальных покупателей. Последняя ставка — 5,2 тысячи долларов (порядка 382 тысяч рублей).

«Эти соревнования были чрезвычайно важны для меня, так как проводились на домашней арене. Многие люди пришли поболеть за меня, в том числе моя семья и родственники. Помню, когда я пробегала эстафету, и уже около 80 метров дистанции были позади, я почувствовала, что у меня заканчиваются силы. В тот момент стадион взорвался от того, как громко люди болели за меня», — привели слова спортсменки в описании к лоту.

Медаль выставили на аукцион по просьбе Тимановской. Средства пойдут на поддержку свободных спортсменов, «пострадавших от режима Лукашенко», указано в описании.

Тимановскую сняли с Олимпиады в Токио после того, как спортсменка раскритиковала свой тренерский штаб. Легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию и улетела в Польшу, где ей предоставили гуманитарную визу.