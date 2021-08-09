Первые российские туристы отправились в Египет. Их не смутили высокие цены на отдых

Спустя почти шесть лет перерыва в России стартовали прямые перелеты на курорты Египта. С 9 августа, кроме того, самолеты вновь летают в Доминикану, Молдавию и Бахрейн. Однако Египет продолжает оставаться одним из самых любимых курортов россиян. «360» выяснил, на какую сумму рассчитывать и какие тесты сдавать для отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

Оперативный штаб решил возобновить авиасообщение с египетскими курортами 23 июля. С 9 августа самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов: 10 — российской стороной и 10 — египетской.

Количество рейсов могут увеличить, но это решение примут уже после визита делегации из России в Египет. Группу соберут для оценки эпидемической обстановки в арабской республике.

Спрос на туры в Египет высокий

Россияне соскучились по Египту и Красному морю. До прекращения авиасообщения это было излюбленное место отдыха жителей России, которые с удовольствием занимались там дайвингом и сноркелингом, знакомились с историей Египта. Об этом в разговоре с «360» заявила представитель TUI Ольга Иванова.

Сейчас россияне очень рады возобновлению возможности отправиться в Египет. И у нас первый рейс вылетел с полной загрузкой. Туры были проданы, как только поступили в продажу Ольга Иванова.

Сейчас туры в Египет дешевыми назвать трудно — от 47 тысяч рублей за человека при двухместном размещении, отметила собеседница «360». Дорога занимает чуть больше четырех часов. Как сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, цены на путевки пока останутся высокими.

«Дело в том, что перелеты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, по крайней мере, будут высокими. <...> Стартовые цены на Египет сейчас выглядят примерно на 60–80% дороже, чем аналогичные предложения по Турции», — пояснила представитель АТОР.

Однако это, похоже, не останавливает туристов. Когда стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, аналитики «Туту.ру» зафиксировали двукратный рост поисков авиабилетов.

При этом для въезда в Египет нужна виза. Туристам старше шести лет потребуется ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилета. Его можно сдать и в аэропорту Хургады или Шарм-эш-Шейха. Стоит такой тест 30 долларов. Однако в «Туту.ру» предупредили, что платить нужно только наличными — карты не принимают.

«До получения результатов необходимо соблюдать изоляцию в забронированном отеле. Вакцинированным можно въезжать без ПЦР („Спутник V“ подходит)», — отметили на портале.

Египет подготовился к встрече гостей

Несмотря на непростую ситуацию в связи с пандемией, власти Египта постарались максимально подготовиться к встрече с российскими туристами. Вакцинация от коронавируса всего занятого в туризме персонала завершилась еще в конце июня. Как подчеркнул министр туризма и по делам древностей Египта Халеда аль-Анани, привились все работники отелей, гостиничных комплексов, кафе, ресторанов и базаров, которые с начала лета работают в привычном режиме.

Все гостиницы главных туристических центров, а также аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады недавно прошли перерегистрацию. Они получили международные свидетельства о готовности с точки зрения соблюдения антикоронавирусных мер и проведения противоэпидемических мероприятий. Об этом заявил министр гражданской авиации Мухаммед Манар Инаба.

В последние месяцы заражаемость в стране стремительно падает. Если в конце мая — начале июня в Египте каждый день фиксировали более тысячи новых случаев, то сейчас — 30–50 человек. При этом власти неизменно требуют соблюдения всех противоэпидемических мер предосторожности.

Почему прекращалось авиасообщение с курортами Египта

В ограничении полетов в Египет роль сыграла не только пандемия. Осенью 2015 года рейсы на популярные курорты запретили после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Тогда погибли все находящиеся на борту 224 человека, включая десятимесячную девочку. Фото с ней под заголовком «Главный пассажир» опубликовали многие мировые СМИ, что помогло привлечь внимание к произошедшему. Это была самая крупная авиакатастрофа в истории России и СССР.

В 2018 году авиасообщение между Россией и Египтом возобновили, но рейсы осуществлялись только в Каир. Эти полеты прервала пандемия, осенью прошлого года полеты в Каир возобновили. А 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.