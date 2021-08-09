«Я снова с вами!» МакSим сама обратилась к фанатам впервые после комы

Певица МакSим обратилась к своим поклонникам впервые после того, как вышла из медикаментозной комы и полностью пришла в себя. Исполнительница разместила пост на своей странице в Instagram.

«Всем привет, я снова с вами!» — написала артистка.

Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, сообщила, что сегодня ее переведут из реанимации в обычную палату. Певица выразила благодарность врачам больницы № 52, под присмотром которых она находилась с июня.

«Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое!» — написала артистка.

МакSим также поблагодарила поклонников и всех, кто переживал за нее все это время. По ее словам, это «вытащило ее с того света».

«Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: „Два дня“. Я не могла поверить, что прошло больше месяца», — призналась певица.

Исполнительница призналась, что по-прежнему очень слаба и, когда пытается ходить, у нее начинает сильно кружиться голова. Ей запрещены перелеты и выступления, пока не восстановятся легкие.

«Я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле и хоть пока с трудом, но дышу», — добавила МакSим.

Певица пролежала в коме больше месяца. Ее госпитализировали после июньского концерта в Казани. В субботу стало известно, что МакSим полностью пришла в себя. Ее отключили от ИВЛ и ЭКМО. Генеральный менеджер певицы ранее рассказала, что вечером в понедельник МакSим переведут в обычную палату.