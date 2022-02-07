Большие новости 7 февраля. Путин и Макрон поговорили о безопасности, похороны как госуслуга, спасение хаски в Россоши

Президент РФ Владимир Путин намерен напрямую обсудить со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ряд вопросов. Главы государств будут говорить в том числе о решении проблем безопасности. В сфере ритуальных услуг в России хотят навести порядок: депутаты среди прочего предложили дать возможность оформлять процесс похорон на сайте госуслуг. В Воронежской области женщина нырнула в ледяную реку, чтобы спасти хаски. Собака убежала от хозяев и провалилась под лед. Об этих и других событиях понедельника — в дайджесте «360».

Диалог Путина и Макрона

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин указал на необходимость обсудить некоторые темы в прямом формате. Для такого разговора их накопилось достаточно, хотя стороны и не прерывали контакты.

Макрон отметил важность диалога при рассмотрении вопросов безопасности и ответственное отношение всех причастных. Избежать войны, по его словам, поможет совместный ответ.

Похороны по новым правилам

В Госдуме задумались над тем, чтобы сделать похороны в России госуслугой. Изменения могут внести в рамках нового законопроекта о похоронном деле.

Работу в похоронной деятельности практически не регламентируют. И ритуальные услуги, сочли авторы документа, фактически превратились в бизнес. Оказывающих их юрлиц и ИП хотят внести в специальный список и выдавать разрешение на такую деятельность.

Спасение собаки

В Россоши местная жительница без колебаний бросилась в реку, чтобы вытащить из воды хаски. Собаку она встретила на прогулке, и буквально через несколько минут та провалилась под лед.

Женщина не раздумывая сняла одежду и нырнула в ледяную воду. Хаски она вытащила и попыталась согреть, но животное в итоге убежало. Позже выяснилось, что собака потерялась. Ее хозяева поблагодарили спасительницу.

Подмосковье усилило поликлиники

В Московской области заработали нововведения в поликлиниках, в том числе открылись кабинеты неотложной помощи. На прием туда можно прийти без записи.

График работы у подмосковных поликлиник новый — без выходных, с 08:00 до 20:00. Лаборатории и вовсе перешли на круглосуточный график. Пациентов с признаками ОРВИ примут отдельно от остальных, а приходить за больничным не нужно. Открыть и закрыть его можно по телефону 122.

Номинанты «Золотой малины»

В США определились с номинантами премии «Золотая малина» 2021 года. На звание худшего фильма претендуют «Диана: Мюзикл», «Женщина в окне», «Карен», «Бесконечность» и «Космический джем: Новое поколение».

Брюса Уиллиса отметили отдельно — сделали для него специальную категорию «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В ней восемь вышедших в прошлом году картин с актером, награду получит один.

Дочь Меладзе на украинском «Голосе»

Этап слепых прослушиваний на украинском шоу «Голос» прошла дочь продюсера Константина Меладзе —17-летняяЛия. Она спела Hallelujah Леонарда Коэна, покорив всех членов жюри.

Наставники похвалили вокальные данные и внешность дочери Меладзе, которая в итоге выбрала команду Нади Дорофеевой.

Текст дня

Российская фигуристка Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в 15 лет, выиграв короткую и произвольную программы в командном турнире Олимпийских игры в Пекине. Весь мир восхищается ее профессионализмом и артистизмом. Рассказали, с чего начиналась спортивная карьера девочки из Казани.