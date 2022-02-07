Худшие из худших. Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»

Стали известны номинанты на премию «Золотая малина», которая вручается за худший фильм года и самые сомнительные работы актеров, сценаристов и режиссеров. Полный перечень претендентов представили на официальном сайте мероприятия.

За звание худшего фильма 2021 года поборются проект Netflix «Диана: Мюзикл», триллеры «Женщина в окне» и «Карен», фантастический боевик «Бесконечность» и комедия «Космический джем: Новое поколение». Причем «Диана: Мюзикл» собрал максимальное количество номинаций — целых девять.

Брюса Уиллиса удостоили отдельной специальной категории. Номинацию назвали «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года» Организаторы премии посчитали неудачными все восемь фильмов, в которых Уиллис снялся в 2021 года: «Звездный рубеж», «Тупик», «Американская осада», «Преступный квест», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни», «Крепость» и «Выжить в игре». Награду получит только один, самый худший фильм с Уиллисом.

В номинации «Худший актер» представлены Скотт Иствуд, Роу Хартэмпф, Леброн Джеймс, Бен Платт и Марк Уолберг. На звание «Худшего актера второго плана» претендуют Бен Аффлек, Мэл Гибсон, Джаред Лето, Гарет Кигэн и Ник Кэннон. Борьба за награду «Худшая актриса» развернется между Эми Адамс, Жанной де Ваал, Меган Фокс, Тэрин Мэннинг и Руби Роуз, а среди кандидаток второго плана — Софи Куксон, Дави Эрин, Джуди Кэй, и снова Эми Адамс с Тэрин Мэннинг. А «худшего режиссера» выберут между Кристофером Эшли, Стивеном Чбоски, Дэмоном «Коуком» Дэниелсом, Ренни Харлином и Джо Райтом.

Издание Entertainment Weekly ранее назвало худшим фильмом 2021 года драму «Мьюзик», которая стала режиссерским дебютом австралийской певицы Сии, писала «Газета.ru».