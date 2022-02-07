Депутаты Госдумы предложили сделать похороны Госуслугой в рамках нового законопроекта о похоронном деле. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации президента и в Госдуме.

По информации источников издания, чиновники задумались о полной замене закона, который действует еще с 1996 года.

Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев отметила, что сегодня организовывать похороны может почти любой человек, потому что работа в этой сфере не регламентирована. Авторы законопроекта сочли, что ритуальные услуги стали фактически предпринимательской деятельностью.

«Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и так далее. И на этом рынке работает кто попало», — заявил руководитель комиссии по вопросам похоронного дела общественного совета Минстроя Павел Кодыш.

Это несет за собой некоторые сложности для тех, кому потребовалось воспользоваться услугами. Например, стоимость услуг часто чрезмерно высока.

Поэтому разработчики инициативы решили внести ИП и юрлиц, оказывающих такие услуги, в специальный список. Они должны будут получать разрешение на такую работу от уполномоченного органа субъекта Федерации в этой сфере, а сделать это можно будет через сайт госуслуг.

Также проект предусматривает возможность создания списка организаций, которые выполняют работу недобросовестно и инвентаризацию мест захоронения.