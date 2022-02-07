Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой и заставила говорить о себе Голливуд. Ей всего 15 лет

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую и произвольную программы в командном турнире Олимпиады 2022 года. Спортсменка мечтала стать чемпионкой с раннего детства и на Играх в Пекине вошла в историю в свои 15 лет. Судей, зрителей и тренеров поражает не только спортивный талант Валиевой, но и ее артистичность в каждом номере.

Биография Камилы Валиевой

Камиле Валиевой всего 15 лет, она по национальности татарка, родилась в Казани в 2006 году. Девочка начала заниматься фигурным катанием с 3,5 года с тренером Ксенией Ивановой. По словам наставницы, талант спортсменки она увидела еще в самом начале работы, написал сайт «Бизнес online». Валиева быстро училась и вскоре стала лидером группы. Тренер отмечала не только способность исполнять в пять лет базовые прыжки, но и артистичность девочки.

В 2012 году ее семья переехала в Москву, где продолжила тренироваться в одной из лучших школ столицы — СШОР «Москвич». Со спортсменкой занимались многие известные наставники: Ирина Слуцкая, Илья Авербух, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Елена Ильиных и Никита Кацалапов.

С 2015 по 2018 год фигуристка занималась с Натальей Дубинской. Тренер рассказывала, что с Валиевой удавалось воплотить те задумки, которые не получалось реализовать с другими подопечными. В 10 лет девочка изучила все основные тройные прыжки.

Когда Валиевой исполнилось 12, она попала на просмотр к Этери Тутберидзе в школу «Самбо-70». Фигуристка призналась в интервью Sports24, что с выбором ей помогла определиться мама, но на успех на отборе она не особо рассчитывала.

«Получится — хорошо, нет — ничего страшного. Я покаталась, она на меня посмотрела и сказала, что возьмет к себе», — рассказала Валиева.

Первые победы Камилы Валиевой

В 2018 году для Гран-при России Валиевой подобрали программу по мотивам картины «Девочка на шаре» Пабло Пикассо. По задумке девочка с полотна оживает и попадает в реальный мир, а в конце возвращается обратно в свой.

Программа оказалась удачной, и ее поставили на юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в Таллинне и на других состязаниях. Судьи отдали ей 32 балла, это больше, чем у Алины Загитовой и Алены Косторной в свое время. Программа также принесла мировую славу Валиевой — о ней узнала внучка Пабло Пикассо. Она назвала выступление Валиевой благословением.

В 2020 году Валиева приняла участие в юниорском чемпионате мира и заняла первое место. В короткой программе она набрала 74,92 балла, а в произвольной 152,38 и выиграла чемпионат.

В декабре 2020 года Валиева уже дебютировала как взрослая. Она одержала победу в произвольной программе заключительного этапа Кубка России по фигурному катанию. Несмотря на падение, она получила от судей по итогу 254,86 балла и заняла первое место.

Спустя год Валиева победила в предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто выполнила все прыжки и получила в общей сумме 283,48 балла, опередив Александру Трусову.

Программа Камилы Валиевой на чемпионате Европы

В этом году Валиева устроила яркое шоу на чемпионате Европы по фигурному катанию. На тренировках перед соревнованием спортсменка падала с тройного акселя, но в итоге она показала отличный результат. Она чисто выполнила все прыжки в короткой программе и получила 90,45 балла. Работа Валиевой на чемпионате Европы впечатлила заслуженного тренера Татьяну Тарасову.

«Камила произвела на меня сегодня грандиозное впечатление! Мне очень понравилось ее выступление, она большая молодец. <…> Готовы ли наши спортсменки к Олимпиаде? Однозначно да», — рассказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспресс».

Валиева также успешно откатала произвольную программу чемпионата, несмотря на падение с тройного акселя. В сумме судьи ей поставили 259,06 балла, и фигуристка получила золото.

Программа Камилы Валиевой на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева уже вошла в историю. Сначала фигуристка выиграла короткую программу Олимпиады в командном турнире. Во врем выступления россиянка сделала каскад тройной лутц. Судьи дали спортсменке 90,18 балла. Таким образом, Валиева обогнала японку Вакабу Хигути (74,73) почти на 15 баллов.

Камила Валиева также выиграла произвольную программу среди женщин в командном туре по фигурному катанию и стала первой девушкой, которая успешно исполнила четверной прыжок на зимней Олимпиаде. Юная спортсменка чисто сделала четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде. Ее победа принесла золото ОКР на Играх.

Выступление Валиевой привело зрителей в восторг. Они отметили не только чистоту ее движений, но и артистизм. Американский актер Алек Болдуин назвал ее артисткой. В своем Instagram он написал, что фигуристка показала красоту мира своим выступлением.

Источник фото: Instagram

Пользователи соцсетей по всему миру тоже восхитились талантом Валиевой. Их удивило то, что 15-летний подросток ставит мировые рекорды. Ей стали пророчить будущее звезды фигурного катания.

Сама Камила Валиева призналась, что мечтала стать олимпийской чемпионкой еще в детстве.

«Это была детская мечта, с трех лет говорила маме, что стану олимпийской чемпионкой. И вот мечта сбылась. Теперь я буду еще работать, чтобы сбылась еще одна мечта», — рассказала фигуристка «Матч ТВ».