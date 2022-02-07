Помогут всем. Воробьев рассказал о нововведениях в поликлиниках Подмосковья

В Московской области на фоне небывалой загрузки поликлиник из-за «омикрона» количество пациентов по сравнению с прошлыми волнами выросло в три раза. Власти учли все сложности и приняли меры, чтобы получить помощь было проще. О нововведениях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Instagram.

Теперь в поликлиниках есть отдельные кабинеты неотложной помощи. Чтобы прийти туда, не нужно записываться на прием.

В Подмосковье дополнительно задействовали 1,7 тысячи бригад неотложной помощи. Вызовы теперь обслуживают 2,5 тысячи бригад.

Поликлиники перевели на новый график работы — с 00:08 до 20:00, без выходных. А лаборатории теперь работают круглые сутки.

Пациентов с признаками ОРВИ теперь будут принимать отдельно от остальных — например, от тех, кто пришел закрыть больничный.

Но не все знают, что больничный в бумажном виде получать необязательно, приходить за ним — тоже. Достаточно электронного. По телефону 122 теперь можно не только закрыть больничный, но и открыть.

А записаться на прием теперь можно через чат-бот в Telegram, который привязан к «Госуслугам». Запись проходит по такому же принципу, как и через официальный портал.